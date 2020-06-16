同事吃鍋貼沾醬油膏！他一看「黏黏油油」吞不下去　網曝老饕一招：超解膩

▲鍋貼沾醬油膏，黏黏油油的口感讓原PO直呼「根本吃不下去。」（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

煎得焦脆的鍋貼，沾點自己喜歡的醬料，咬下去口齒留香，讓鍋貼成為許多人的最愛。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，說他跟同事晚上去吃某連鎖鍋貼店，對方堅持鍋貼要沾醬油膏，「但明明鍋貼沾了醬油膏，就有點黏黏油油的，我根本吃不下去」，想知道內行人吃鍋貼到底沾不沾醬油膏，話題引發熱論。

這位網友文中表示，他晚上去某連鎖鍋貼吃晚餐，「同事堅持，鍋貼沾醬油膏才是王道」，但他覺得鍋貼沾了醬油膏明明就會黏黏油油的，根本吃不下去，「吃鍋貼就應該要品嘗原味，什麼都不沾才對吧？」好奇到底內行人會不會吃鍋貼沾醬油膏。

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▲不少網友認為，鍋貼沾醋才最好吃。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，就有人也是「不沾醬」派，「支持鍋貼不沾醬+1」、「不沾，鍋貼吃原味比較好吃」、「鍋貼有焦味，其實不用再沾醬了，水餃才要」、「不沾就很鹹了。」

其他網友則紛紛留言熱論，「不推，建議回家用自己買的」、「 內行人都吃外帶小包醬油膏，不會倒店裡整瓶的醬油膏」、「內行都加蒜頭」、「我不喜歡醬油膏包 但店裡瓶子又黏黏的 所以就都不沾了」、「沾好沾滿，醬汁才是本體。」

其中，不少人大推要沾醋，「笨蛋，沾店裡的醋才好吃」、「沾烏醋超解膩又香，想吃了」、「醋加蒜」、「鍋貼沾醋才是內行人」、「醋加白胡椒」、「講醋的都是內行人，烏醋或加一點點醬油，吃過就回不去了」、「我都沾醬油+蒜蓉+黑醋+香油，醬油膏太鹹」、「鍋貼要沾醋才是正確吃法。」