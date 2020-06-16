　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

同事吃鍋貼沾醬油膏！他一看「黏黏油油」吞不下去　網曝老饕一招：超解膩

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼煎餃,鍋貼,餃子,水餃。（圖／翻攝自pixabay）

▲鍋貼沾醬油膏，黏黏油油的口感讓原PO直呼「根本吃不下去。」（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

煎得焦脆的鍋貼，沾點自己喜歡的醬料，咬下去口齒留香，讓鍋貼成為許多人的最愛。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，說他跟同事晚上去吃某連鎖鍋貼店，對方堅持鍋貼要沾醬油膏，「但明明鍋貼沾了醬油膏，就有點黏黏油油的，我根本吃不下去」，想知道內行人吃鍋貼到底沾不沾醬油膏，話題引發熱論。

這位網友文中表示，他晚上去某連鎖鍋貼吃晚餐，「同事堅持，鍋貼沾醬油膏才是王道」，但他覺得鍋貼沾了醬油膏明明就會黏黏油油的，根本吃不下去，「吃鍋貼就應該要品嘗原味，什麼都不沾才對吧？」好奇到底內行人會不會吃鍋貼沾醬油膏。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲不少網友認為，鍋貼沾醋才最好吃。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，就有人也是「不沾醬」派，「支持鍋貼不沾醬+1」、「不沾，鍋貼吃原味比較好吃」、「鍋貼有焦味，其實不用再沾醬了，水餃才要」、「不沾就很鹹了。」

其他網友則紛紛留言熱論，「不推，建議回家用自己買的」、「 內行人都吃外帶小包醬油膏，不會倒店裡整瓶的醬油膏」、「內行都加蒜頭」、「我不喜歡醬油膏包 但店裡瓶子又黏黏的 所以就都不沾了」、「沾好沾滿，醬汁才是本體。」

其中，不少人大推要沾醋，「笨蛋，沾店裡的醋才好吃」、「沾烏醋超解膩又香，想吃了」、「醋加蒜」、「鍋貼沾醋才是內行人」、「醋加白胡椒」、「講醋的都是內行人，烏醋或加一點點醬油，吃過就回不去了」、「我都沾醬油+蒜蓉+黑醋+香油，醬油膏太鹹」、「鍋貼要沾醋才是正確吃法。」

ET快訊
內湖路邊「6000萬超跑神獸」！全台僅10輛…車主身份曝：霸
快訊／懸賞200萬10天找到人了！　屏安醫院副院長虛弱躺河床
快訊／基隆17歲少年雙載自撞命危！　16歲少女頭部重擊
獨／畢冊「胸部、屁股、三角洲」全露！　女同學怒：花300買你
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大賣場垃圾桶歡迎試踩！一看3號選手「凹陷一個洞」超慘　網笑炸：誤會大了

兒子活著卻「3度被申報死亡」！媽怒揭健保失誤…網一查全炸了：我也被亂報

三倍券可付「學雜費、掛號費」...網吐槽：超複雜　一張圖看懂了

超商冰箱「咖啡賣完」！熱心店員下秒舉動…客：嚇死人　同業說話了

安心旅遊被扣稅？觀光局駁斥：補助計畫實施多年「從未有此機制」

她逛全聯挖寶「真空茶葉蛋」！饕客一看激推：已回購無數次

長女暖男郭濬樺「愛挽面」　男女老少都淪「線」！

同事吃鍋貼沾醬油膏！他一看「黏黏油油」吞不下去　網曝老饕一招：超解膩

獨／畢業紀念冊「胸部、屁股、三角洲」全露！女同學怒：花300買你露點集？

從基層做起近37年！張錫聰「接任觀光局長」　紓困、振興全一手包辦

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士猛撞左轉車　噴飛空中狂轉圈「3秒墜地」亡

大賣場垃圾桶歡迎試踩！一看3號選手「凹陷一個洞」超慘　網笑炸：誤會大了

兒子活著卻「3度被申報死亡」！媽怒揭健保失誤…網一查全炸了：我也被亂報

三倍券可付「學雜費、掛號費」...網吐槽：超複雜　一張圖看懂了

超商冰箱「咖啡賣完」！熱心店員下秒舉動…客：嚇死人　同業說話了

安心旅遊被扣稅？觀光局駁斥：補助計畫實施多年「從未有此機制」

她逛全聯挖寶「真空茶葉蛋」！饕客一看激推：已回購無數次

長女暖男郭濬樺「愛挽面」　男女老少都淪「線」！

同事吃鍋貼沾醬油膏！他一看「黏黏油油」吞不下去　網曝老饕一招：超解膩

獨／畢業紀念冊「胸部、屁股、三角洲」全露！女同學怒：花300買你露點集？

從基層做起近37年！張錫聰「接任觀光局長」　紓困、振興全一手包辦

小空間必備「烹飪神器」！注意5大選購要點　一鍋搞定蒸、煮、煎、燉

確定不是「口譯哥」趙怡翔　外交部禮賓處長鄭榮俊任駐美副代表

蔡英文、蘇揆逛九份大啖芋圓　侯友宜：今天看報紙才知道

房價持穩、利息低　亞昕姚連地：這時候買還是比租便宜

大賣場垃圾桶歡迎試踩！一看3號選手「凹陷一個洞」超慘　網笑炸：誤會大了

省際客運暫停！　河北、山東停駛往北京部份班線

上海：「來自或途經」大陸高風險地區者全集中隔離14天

北京已有11間市場關閉！官方展開「食安大檢查」

義媒曝切爾西已報價1.2億歐想帶C羅至英超　尤文仍要留住巨星

她慘遭「6m巨鱷吞下肚」　頭顱四肢沿河道漂流…村民怒殺剖肚取屍！

生活熱門新聞

民宿砸車再翻轉！鄰居13點力挺老闆

台中「299吃到飽」強勢回歸！　驚見高單價食材

獨／花300買露點畢業紀念冊！女同學怒了

日本人搜照片失望：這麼肥　吳夢夢高EQ回文

床戰指數高！「性慾難滿足」星座女Top4揭曉

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

過辛亥隧道　車上廣播聲音嚇壞男駕駛

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

宗教團體「野放」螃蟹！繩子不拆變「放死」

釣魚請女友全家吃！結果是「非食用魚」有毒

大雨中吵架紅眼睛！「男孩一舉動」暖炸

不用做家事！婚後「人懶卻命好」生肖女Top3　她超級會撒嬌

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

台灣「酒促正妹」紅到日本　男來賓激動喊：一定跟她買酒

更多熱門

相關新聞

輟學經歷遭酸：髮型落後100年　唐鳳回覆了

輟學經歷遭酸：髮型落後100年　唐鳳回覆了

唐鳳日前錄製畢業影片，自曝國二就發現課本知識落後網路10年，乾脆輟學還跑大學旁聽2年，期盼畢業生重視「終身學習」。有網友看到新聞報導片段，發現底下留言超酸，像是「這個人是準備選什麼了嗎」、「髮型落後100多年」等等。貼文引發熱議，沒想到還釣出唐鳳本人親自回應，高情商表現被鄉民讚爆。

友人媽請這杯手搖飲　他一咬：從此死忠粉

友人媽請這杯手搖飲　他一咬：從此死忠粉

房子租給誰？30歲上班族VS身價千萬老人　房東選擇一面倒

房子租給誰？30歲上班族VS身價千萬老人　房東選擇一面倒

約壞壞SWAG女主播　他一算驚呆：要31372元

約壞壞SWAG女主播　他一算驚呆：要31372元

自費醫材吵翻！PTT白話懶人包網看懂了

自費醫材吵翻！PTT白話懶人包網看懂了

關鍵字：

鍋貼沾醬醬油膏PTT

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

迷昏21歲短裙妹！司機「性侵直播」2000人觀看

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

民宿砸車再翻轉！鄰居13點力挺老闆

獨／不是拍電影！高雄夢時代「飛天警車」身分曝…

網紅塗黑臉　戴維斯怒了：很噁心

更多

最夯影音

更多
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面