小四第一次喝手搖飲！「友人媽請這杯」不是珍奶　他一咬驚呆：從此死忠粉

▲比起珍珠奶茶，原PO更喜歡椰果奶茶。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

通常講到台灣的代表性飲料，當然就屬「珍珠奶茶」莫屬。不過就有一名網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「椰果奶茶vs.珍珠奶茶，哪個才是你的愛？」說他第一次喝手搖飲就是椰果奶茶，當時雖然被甜膩的奶茶嚇了一跳，但發現椰果驚為天人的好吃，「長大之後，雖然偶爾也會喝珍奶，但還是覺得椰果奶茶最對味。」

這位網友文中表示，他人生第一次喝手搖飲，大約是小學四年級，是朋友媽媽請的「正常甜、微冰」椰果奶茶，因為從小就幾乎沒吃過甜食，當時還被超級甜膩的奶茶嚇了一跳，「不過一吃到椰果……發現椰果驚為天人的好吃！1秒被擄獲！！！」之後還時不時盧媽媽帶他去買椰果奶茶解饞。

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原PO接著說，長大之後他偶爾也會喝珍珠奶茶，但還是覺得椰果奶茶最對味，「珍珠嚼起來的感覺跟椰果完全不能比（對我而言啦」，所以就想知道，有沒有人跟他一樣是椰果奶茶的死忠粉，「大家是椰果奶茶派還是珍珠奶茶派呢？」

看到貼文後，其他網友留言熱論，「珍奶派～椰果的味道我反而不愛XD」、「推薦你芋圓奶茶，喝過後我就不喝珍奶了」、「椰果奶茶派+1，我人生第一杯也是椰果奶茶」、「都喜歡耶！仙草奶茶也喜歡」、「粉條奶茶，但現在好像沒什麼店有賣粉條了 QQ」、「小芋圓最高，但有夠難買。」

結果不少人紛紛歪樓，「吃椰果會一直想這到底什麼做的，會分心」、「一直想是怎麼做的+1」、「以前都以為椰果是花枝切丁。」就有網友給解答，「椰果是木質醋酸菌種發酵而來。」