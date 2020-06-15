約壞壞SWAG女主播！他一研究「送8台飛機」價格=31372元　驚呆：到底誰會約

▲有網友發現，要約出Swagger至少都得花上萬塊。（圖／翻攝LINE群）

網搜小組／鄺郁庭報導

因拍攝女直播主愛情動作片出名的SWAG，成為新情色付費平台。就有一名網友在PTT的Gossiping板上發文，說他這陣子很無聊，剛好看到網上在熱論SWAG出身的吳夢夢，就弄了一個帳號來玩。結果發現如果想約出SWAG直播主，一個要花3萬多，另一個則是1萬多，好奇問卦「會約swag妹子的是多有錢啊……」

這位網友文中先簡單介紹SWAG的消費方式，平均1元買17.5鑽石（最低），如果要解動態就是百鑽起跳、解長片一、兩千鑽，送禮物則是「不用講的世界」，而傳話也需要付費。

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原PO說，他辦了帳戶之後，前幾天就是亂看，從每天會換的最上方廣告點進去看預告片，然候再看主播動態，看看女方放上去的照片是不是他的菜。

在玩的過程中，他無意間發現女主播賺錢的方法，就是靠「聊天」，因為SWAG上講一句話可能比看一部成人影片還要貴。他就曾不小心送錯禮物，加傳了一段要價2500鑽的話，吸引一位女主播一直想找他聊天，「我猜直播主本人發言應該沒限制，所以她就會短短的幾句分很多段講。」

▲願願直擊SWAG拍攝現場。該女主播非文中所指主播。（圖／翻攝自YouTube／願願）

儘管原PO精打細算，把整行輸出欄填滿，標點符號都用半形，才把整段傳出去，但不管他講什麼，女方都很常回問「那是什麼？」感覺女直播主只是要他一直消費鑽石，之後就放生對方了。

男網友接著說，他前幾天則是在臉書社團看到有人打著某女主播的招牌，喊價「約出來」17000元，就對「約壞壞」這件事有興趣，就研究了一下各主播的模式。原PO發現，主播分兩種，第一種是抽獎型，「就是一架飛機66666是一票，然後從裡面抽一個人」，或是分一、二、三獎。

他表示，看了一個主播的抽獎過程，女方用的是一個小程式，「257取1讓電腦跑（是不是就不知了），也就是 66666／17.5（再提一次 最便宜的）」，等於一張抽獎券是3809元，有257個人投入，就是3809x257=978913元。

但因為他個人不喜歡這種沒把握的事，就去找有沒有直接在約的，還真的讓他發現兩位，「一個是8台飛機變固定對象，可參加演出。 一台飛機66666（鑽） X 8台飛機=533,328鑽，再／17（換算台幣） = 31372元」、「另一個是，一次20萬鑽，同樣的也是可以直接約，當演員200000（鑽）／17（換算台幣）=11764元」。

看到萬元起跳的價格，讓原PO好奇，「這個價錢……到底是哪些人在約的呢？」還在留言處直說「這個價錢，可以直接買小模了。」看到貼文後，網友也紛紛留言熱論，「比較貴的喝茶啊」、「一個可以直接先看貨，差很多的，你看過外送茶可以先看全裸的嗎？這個就是可以先看貨的茶店，價格有高低也正常」、「這麼多錢，結果品質爛到炸，不管是女優還是拍攝手法，看得都尷尬。」