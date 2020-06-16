大賣場垃圾桶歡迎試踩！一看3號選手「凹陷一個洞」超慘　網笑炸：誤會大了

▲被貼「歡迎試踩」的3號垃圾桶，下場實在太慘啦！（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多民眾比起網購更傾向逛大賣場，畢竟有實品可以參考，喜歡的話還不用等，可以直接把商品帶回家。近日網路上就流傳一張照片，只見某大賣場拆開好幾個腳踏式垃圾桶，貼上編號和「歡迎試踩」讓民眾試用。沒想到放了一陣子後，有人經過就發現一幕超滑稽的畫面，拍下照片上傳網路引發熱論。

有網友在PTT的joke版上分享一張照片，「我比較想知道大賣場人員看到這個東西的表情XD」，只見拍攝者拍下好幾個放在地上的腳踏式垃圾桶，是賣場特意開給民眾試用的實物，上面分別貼上1～5的編號，並在桶身貼上「歡迎試踩」的貼紙。

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▲不是叫你踩垃圾桶！是踩垃圾桶踏板啦 XD（圖／翻攝自PTT）

通常看到腳踏式垃圾桶，就能懂「歡迎試踩」是讓民眾測試腳踏板好不好踩，或是蓋子開得順不順等功能。但照片中的3號垃圾桶卻逗笑一票網友，因為似乎有人誤會「歡迎試踩」的意思，大大方方往「垃圾桶蓋」一腳踩去，讓3號垃圾桶的蓋子直接往下凹出一個洞。

看到貼文後，鄉民紛紛笑噴，「哪個天才踩成這樣」、「看來2號與5號已通過試踩測試，至於4號在哪，恐怕已經……」、「壓力很大厚」、「不是，是有多肥才能把那個踩扁」、「這跟洗手機有異曲同工之妙XD」、「是踩下面的踏板啊XD，哪個天才踩上面」、「踩？踩囉～ （ㄅㄧㄚ ㄐㄧ」、「大家都聽到啦！是他叫我踩，我才踩的，像這種要求，我這輩子都沒見過」、「這是情緒的垃圾桶。」