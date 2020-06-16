國二發現課本落後10年！唐鳳輟學經歷遭酸「髮型落後100年」　本尊PTT親回

▲唐鳳高EQ受網友肯定。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

唐鳳日前錄製畢業影片，自曝國二就發現課本知識落後網路10年，乾脆輟學還跑大學旁聽2年，期盼畢業生重視「終身學習」。有網友看到新聞報導片段，發現底下留言超酸，像是「這個人是準備選什麼了嗎」、「髮型落後100多年」等等。貼文引發熱議，沒想到還釣出唐鳳本人親自回應，高情商表現被鄉民讚爆。

這位網友在PTT的WomenTal板上發起閒聊，說他在某網站看到一篇新聞，講述唐鳳應網友邀請拍攝了畢業影片，分享自己國中輟學的原因，結果原PO往下滑看留言，「下面留言超酸……不曉得唐鳳看了會不會生氣？」

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原PO接著列出一些留言，像是「好討厭這個人」、「不要再報她了，是真的非得把她造成仙女不可哦」、「可以停止這個人的置入性行銷了嗎？已經看到煩了～」其中還特別黃字了2個回覆「這個人是準備選什麼了嗎？或又要升大官嗎？最近霉體（媒體）常常幫他宣傳」、「你的髮型落後100多年，清朝人？」

▲唐鳳拍攝畢業影片祝福畢業生。（圖／翻攝自YouTube／PDIS: Public Digital Innovation Space）

沒想到，該篇PTT貼文留言的5樓，竟是唐鳳本人親回，針對黃字表示，「沒有投入選舉的打算，也沒有聽說職務有調動。感謝具體建議，防疫期間確實沒空造訪好剪才，下周來改造型。」看到有人噓「沒說錯啊！繼續出國投自己人辦的國際研討會，然後報公帳^^」，唐鳳依然展現高EQ「哥本哈根民主高峰會……的確是自己人（各種意義上）。」

看到政委本人現身留言，讓鄉民紛紛留言朝聖，但更多人則是為她打抱不平，也讚嘆唐鳳真的高情商，「推本人，足見高度跟素質的差異」、「唐鳳大大，不用浪費時間回覆酸民啦」、「推唐鳳本人IQ、EQ，做自己就好了，希望能有跟您一樣的智慧」、「人家光EQ和從善如流，就沒話說惹」、「想要變跟唐鳳一樣溫柔。」