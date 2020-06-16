大嬸拖行李箱硬插隊！她懶得爭自退一步　後方正義弟出聲...結局療癒翻

▲網友搭捷運時被插隊。（示意圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

連小孩子都知道這是不對的行為啊！一名女網友稱，她日前在捷運站排隊時被大嬸直接插隊，她原本心想算了，不想與人起爭執，怎料排在她後方的小弟主動發聲，替她揭發大嬸沒公德心的行徑。貼文一出，眾人都大讚弟弟未來一定很有出息。

一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，她表示日前搭捷運時她排在第一位，怎料排著排著，一名拖著行李箱的大嬸突然硬生生插到她前方，彷彿後面都沒人似的。

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原PO指出，她因為懶得跟大嬸爭，於是就默默往後退了一步。沒想到這時，排在她後方的小弟弟正義發聲，糾正大嬸「阿婆！妳插隊！剛剛這個阿姨站在第一個的！」

▲連小弟都知道插隊是不對的行為。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

大嬸隨後看了原PO一眼，還回應「我哪有！」原PO這時則是轉頭告訴正義弟，「沒關係，阿婆所剩時間不多，所以我們讓給她。」原PO說，大嬸第一時間還沾沾自喜表示「就是嘛！敬老尊賢不懂是不是！」但過了5秒後才發現自己被酸，回頭瞪了她一眼。

貼文一出，網友們紛紛大讚表示「最討厭倚老賣老的長輩」、「我欣賞妳」、「弟弟誰家的，有出息」、「這種不要讓她啊，她一定很多次這樣得逞才這麼囂張」、「這句話真是嘴人又讓人無法回嘴」、「讚啦！這我要學起來」。

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