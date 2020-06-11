藍衣男站車頭秀手機螢幕！車主一看「拍攝中」網笑炸：幫你拍美美檢舉照

▲嗯？幹嘛別人看手機畫面？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名男網友日前開車出門，停在路邊的時候，突然車頭前方有一位男子朝他的方向秀出手機螢幕，這動作讓人一頭霧水。結果車主仔細一看，才真相大白，「先生你要檢舉違規拍照我知道，但你用前鏡頭拍照、不用後鏡頭拍我就不懂了？」讓其他人笑噴，「給你看一下，我在檢舉你」、「他是要你正視自己的錯。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，只見車頭站著一名男子，對方拿著手機，往駕駛座這邊秀出手機畫面，但仔細一看就發現，那根本不是什麼網頁內容，而是手機的自拍鏡頭，還正對準原PO的車頭跟車牌。

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看到這奇葩的一幕，原PO忍不住表示，他知道違規檢舉要拍照，但男子不用前鏡頭拍，還站在車頭用後鏡頭，在心中直冒出OS「我就不懂了？」

▲原來是在拍檢舉照片啊 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

照片讓不少網友笑翻，紛紛給男子各種情境小劇場，「本來要自拍啦，不小心切到前鏡頭」、「他是給你看『我已經拍你了』」、「他可能是想問車，這樣拍好看嗎」、「車主皮膚不好，開個美肌幫你拍好看點」、「他要讓你喬角度，給你機會拍個美美的檢舉照」、「他拍好了，轉給你看，這樣可以嗎？」

其他人也留言熱論，「後鏡頭壞了吧」、「這個時候突然給他喇叭大力按下去，然後開窗戶跟他說『大哥這樣不好拍，你要用後鏡頭啦』」、「可能後鏡頭壞了～我之前後鏡頭壞掉也是都這樣拍照」、「這個感覺就是爆笑才會出現的啊哈哈哈哈」、「這麼貼心的人很少見了。」