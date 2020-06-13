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男童想喝飲料　阿嬤「奇妙交換條件」孩爆哭！無限循環網罵翻：沒公德心

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▲▼男孩,孩子,小孩,兒童,哭泣,哭鬧。（圖／翻攝自pixabay）

▲男童喝不到飲料狂哭。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然教孩子很重要，但也要注意一下場合。一名網友表示，他在早餐店用餐時，有名男童想喝飲料，但家長卻提出交換條件，小孩隨後則是因為無法達成條件和目的，只好持續哭鬧，非常擾民。

一名網友今（13日）在臉書「爆怨公社」中發文，他表示早上到早餐店吃早餐時，有位還坐在嬰兒椅上的弟弟貌似想要喝飲料，怎料，男童的媽媽和阿嬤卻以「叫出阿嬤名字」，作為喝飲料的交換。

請繼續往下閱讀...

「快講阿嬤名字就給你喝」、「乖！阿嬤叫『陳XX』」。只見母女倆不斷要孩子開口說話，前前後後相逼了3次，但孩子不知是因為「不想」還是「做不到」而沒有開口說出阿嬤名字，進而喝不到飲料，只好繼續大哭。

面對這無限輪迴，原PO忍不住感嘆「吵死了！那個小男孩真的好可愛好可愛，家長怎忍心讓他一直哭一直哭？」

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲整個早餐店都是孩子的哭聲。（示意圖／記者許力方攝）

網友們看完也無法理解，紛紛表示「要教回家教啦，林阿嬤叫什麼我不想知道好嗎」、「在公眾場合吵死人了」、「最討厭這種的了，小孩就不想叫還一直逼」、「幹嘛這樣逼小孩啊，有什麼意義」、「可以回家再教嗎？好丟臉」、「欠公德心，讓小孩在公眾地方吵鬧」。

另也有人不解，阿嬤明明是長輩，為何要讓孩子直呼名諱，「這麼小就要記阿嬤的名字，意義是什麼」、「阿嬤就是阿嬤，直呼名字會被我揍」。

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