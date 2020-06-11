車在樓下等！輪椅夫妻要求插隊看診　氣「空號一直跑」嗆投訴醫護

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

到醫院看診難免需要等候，有網友在臉書社團「爆料公社」PO出一段影片表示，10日在台中榮總嘉義分院目睹一對從雲林過來的老夫妻，因為身障車還在樓下等著，於是要求護理師先讓他們看診，加上不耐久候，一氣之下竟然當場對著護理師大罵「看屁啊」、「我會投訴你們這個醫院」。

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▲現場還有其他病患在等候。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO提到，當天坐著輪椅的阿伯想要檢查傷口，護理師回答會協助安排，但要稍等一下；過了一會兒，夫妻倆似乎不耐久候，再次詢問到底還要等多久，並強調他們已經溝通了很多次，「查一下有這麼困難？我們身障車還在樓下等」，由於現場還有其他病人在等候，護理師仍選擇耐心安撫。

就在這時候，病人突然大力敲門，要求返還健保卡，接著就發生影片中的事情。婦人情緒激動要求叫院長下來，阿伯也對著護理師開嗆「安排個屁」、「看屁啊」，還揚言要向醫院投訴，「妳（指護理師）什麼態度？人家身障車在下面，如果他（輪椅阿伯）今天好好的，我們不會這樣」。

後來一共出動3名護理師、1名醫師安撫，婦人的情緒才稍微平復，她一度委屈哽咽，坦言丈夫有精神方面的問題，到場的時候有先詢問護理師能不能協助安排，讓他們看一下傷口，等一下也沒關係，結果空號一直跑，卻都沒有叫到他們，加上已經商量很多次，才會氣到大罵。

▼▲護理人員忙著安撫老夫妻。

不過，原PO也提到，有較年輕的護理師被夫妻倆罵到哭，看了實在很心疼，「醫護人員真的不好當，辛苦了」。大部分網友看完文章和影片，雖然理解老夫妻希望插隊看診的急切心情，但還是不能認同飆罵的行為，「護理人員真的很難當」。

另外有網友幫忙緩頰說，有些復康巴士的司機的確會奪命連環CALL，畢竟只是順趟協助，後面還要接其他人，不可能等太久，假如車子就這樣離開，病人會很崩潰。而曾陪伴阿嬤到醫院就診的網友也表示，因為大醫院看診都要等很久，老人家容易感到不耐煩，陪伴者會比較辛苦，所以可以理解婦人生氣的點，但認不認同又是另外一回事了。

▼原PO臉書全文。