台南市健保藥局訂不到盒裝口罩可賣 藥師公會感謝「恒大」神救援

▲台南市藥師公會理事長吳振名（左）積極拜訪各口罩大廠，尋求能盡速供應盒裝口罩給健保藥局以利慢性病患和民眾購買，獲得恒大公司迅速支援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

6月1日起，政府開放口罩自由市場買賣與實名制兩者並行，國內大型連鎖通路熱烈開賣，而社區健保藥局卻苦無盒裝口罩可賣，為了解決健保藥局訂不到盒裝口罩可賣民眾、病患的窘境，台南市藥師公會理事長吳振名，積極拜訪各口罩廠尋求支援協助，口罩大廠恒大第一時間撥出2批共20萬片的口罩解決燃眉之急。

台南市長黃偉哲從6月初起就很關心民眾到藥局能否順利購買到盒裝口罩的情形，吳振名理事長也憂心地向黃偉哲市長報告健保藥局搶不到盒裝口罩可賣的困境，黃市長隨即交代相關公部門要全力來協助藥師公會。

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位在台南白河的恒大股份有限公司在聽到吳振名述說慢性病患於藥局買不到盒裝口罩的詳細情形，董事長黃美慧旋即指示下屬：「先將國外的大單稍為延後，盡量先挪出一些來配合藥師公會，以照顧台南在地鄉親病患為優先。」，在第一時間即時撥出2批共20萬片的口罩讓藥師公會解決燃眉之急，也讓台南市的健保藥局暫時已有盒裝口罩可以供民眾購買，後續還會有20萬片，共40萬片口罩繼續支援台南市的健保藥局來銷售給需要的民眾。

吳振名表示：「到健保藥局詢問盒裝口罩的民眾，有不少是老年的慢性病患者，他們很少到大賣場、也不會用網購，就有年長者，兩老需看多個不同科別的醫生，回診日期也不同，每次回診又需兩老互相牽扶照顧到醫院，無奈家中又有人住院需常去探望，政府的實名制口罩14天可買9片，根本不敷這樣的民眾使用，因此急買50片入的盒裝口罩，這些年長者是現代消費行為模式中的弱勢族群，藥師公會接獲藥局反應，不得不設法來盡速幫民眾和健保藥局解決這樣的問題。

吳振名相當感謝恒大公司的神救援，他也坦言台灣各口罩大廠手上早就有很多未開放前就已下訂的國外大訂單和台灣各大型連鎖通路的大單排隊等著出貨，反觀，因多屬個人化經營的健保藥局，因為訂單量很小，根本排不上、搶不到，除了恒大公司已快速支援之外，台南另一家同樣有生產口罩的公司，也立即提出協助解決方案，將讓台南市的健保藥局能盡速收到盒裝口罩來讓慢性病患有盒裝口罩可買。

吳振名也說恒大公司首批支援供應的醫療口罩，已於上週讓健保藥局完成認購並開始在健保藥局販售，第二批也在16日到貨，接下來還會有其他口罩廠的口罩接續供貨，後續藥師公會還會繼續拜訪各口罩廠請求協助，以盡量能讓台南市的民眾都可方便在健保藥局就可買得到盒裝口罩。

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