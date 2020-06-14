口罩讓它意外成為熱銷冠軍！5款清潔型面膜有效去除痘痘、油光

防疫期間除了口罩掀起熱賣潮，竟然連「這款」美妝小物的銷量也持續攀升？疫情刺激面膜市場？除了口罩美妝熱銷冠軍是它！最近口罩片刻不離身，但隨之而來的困擾，就是生出一堆口罩痘和小粉刺，不過隨著消費風氣的轉向，這些能改善肌膚顆粒感的清潔型面膜卻意外大受歡迎！儂編精選5款清潔型面膜推薦，讓妳一夜掃除顆粒肌！



除了口罩美妝熱銷冠軍是它！



疫情持續攀升，除了口罩、酒精消毒液帶起驚人商機，面膜也默默成為消費者宅在家的保養必需品！開架美妝店實際調查，疫情期間不只民生小物熱賣，面膜也是近期銷量相當亮眼的保養小物，不過有趣的是，往往僅在夏季熱賣的清潔型面膜，最近卻因疫情成為消費者選購時的首選！想要擺脫口罩痘、口罩下的顆粒感嗎？這些清潔泥膜快先備齊！



《ORIGINS 品木宣言》



▲《ORIGINS 品木宣言》 泥娃娃活性碳面膜。



《品木宣言》的泥娃娃面膜真的也是儂編夏天的最愛，紮實的泥狀質地中富含滿滿活性碳因子，雖為泥膜但膚上臉的感受卻不會過於乾澀、刺膚，只要厚厚敷上一層待它乾後，藉著溫水按摩沖洗，就連油光、粉刺都能一掃而空。



《Kose》



▲《Kose》潤肌精 植淬白潤肌精泥炭毛孔潔淨面膜。

口罩戴了一整天，臉上的油光皮脂、殘留的彩妝通通卡在毛孔裡，若是清潔沒做好一不小心就會長出口罩痘和大黑頭 ~ 《Kose》這款全新泥炭清潔面膜，主打的就是吸附妳毛孔裡的黑頭與髒汙，清爽的泥膜質地塗抹上肌膚毫不費力，而它成分中蘊含的植萃精華，清潔之餘還修護敏弱肌的乾澀問題呢！



《KIEHL'S 契爾氏》



▲《KIEHL'S 契爾氏》 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜。

《KIEHL'S 契爾氏》白泥面膜真的不用儂編多加贅述，厚實且溫和的泥狀質地是許多人換季、春夏不可或缺的保養小物，而這款經典明星商品，不只能快速代謝皮膚表層的角質與黑頭，若妳有毛孔粗大、油脂分泌過盛的問題，厚厚敷上一層在雙頰，妳會發現連毛孔都跟著隱形。



《Aesop》



▲《Aesop》甘菊去瑕敷面膜。

《Aesop》的療癒香氛總會讓人一再地為它著迷，而《Aesop》不只保養品讓人安心，這款主打淨化的甘菊去瑕敷面膜，滿滿的淡雅柑橘香氣瀰漫，清透宛如水乳霜般的質地，敷上臉不僅不會有泥膜風乾時的緊繃感，強效的保濕力，還能替妳淨化後的肌膚立即補水。



《BOBBI BROWN》



▲《BOBBI BROWN》礦物淨化精油面膜。

別說你不認識它！一度衝上面膜暢銷榜的《BOBBI BROWN》礦物淨化精油面膜，簡約的高顏值包裝不僅一眼就吸睛，那厚實帶點黏稠的質地還能當作妙鼻貼拯救妳的草莓鼻！以亞馬遜白泥與夏威夷海洋深層水為成分核心的它，還能在換季時改善油水不平衡的出油狀況，很適合受困於口罩痘的女孩喔！



《理膚寶水》



▲《理膚寶水》 深層淨膚泥面膜。

看到《理膚寶水》這塊金字招牌，肯定喚醒一票痘痘、敏感肌的目光，總是以單純成分深得消費者心的它，這款暢銷紅牌深層淨膚泥面膜更是近期小資族們的囤貨清單之一，不過比較特別的是，它的質地比其他泥狀面膜來得薄透，不只不會有拉扯肌膚的問題，清潔時也不會成敏感膚質的二次傷害喔！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／《理膚寶水》、《Aesop》、《BOBBI BROWN》、《KIEHL'S 契爾氏》、《Kose》、 《品木宣言》、pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀 : 敷完面膜直接睡更傷肌膚？阿嬌鍾欣潼私房養顏術大公開，6個敷臉

延伸閱讀 : 范冰冰懶在家也能水噹噹！5款「開架保濕面膜」推薦，一片就能抵所有

延伸閱讀 : MIT面膜憑甚麼？2019最新6款話題面膜，銅板價也買得到美容新科技