　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

口罩讓它意外成為熱銷冠軍！5款清潔型面膜有效去除痘痘、油光

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 疫情刺激面膜市場？除了口罩美妝熱銷冠軍是它！5款清潔型面膜推薦一夜掃除顆粒肌。（圖／Bella儂儂提供）

防疫期間除了口罩掀起熱賣潮，竟然連「這款」美妝小物的銷量也持續攀升？疫情刺激面膜市場？除了口罩美妝熱銷冠軍是它！最近口罩片刻不離身，但隨之而來的困擾，就是生出一堆口罩痘和小粉刺，不過隨著消費風氣的轉向，這些能改善肌膚顆粒感的清潔型面膜卻意外大受歡迎！儂編精選5款清潔型面膜推薦，讓妳一夜掃除顆粒肌！

除了口罩美妝熱銷冠軍是它！

▲▼ 疫情刺激面膜市場？除了口罩美妝熱銷冠軍是它！5款清潔型面膜推薦一夜掃除顆粒肌。（圖／Bella儂儂提供）

疫情持續攀升，除了口罩、酒精消毒液帶起驚人商機，面膜也默默成為消費者宅在家的保養必需品！開架美妝店實際調查，疫情期間不只民生小物熱賣，面膜也是近期銷量相當亮眼的保養小物，不過有趣的是，往往僅在夏季熱賣的清潔型面膜，最近卻因疫情成為消費者選購時的首選！想要擺脫口罩痘、口罩下的顆粒感嗎？這些清潔泥膜快先備齊！

《ORIGINS 品木宣言》

▲▼ 疫情刺激面膜市場？除了口罩美妝熱銷冠軍是它！5款清潔型面膜推薦一夜掃除顆粒肌。（圖／Bella儂儂提供）

▲《ORIGINS 品木宣言》 泥娃娃活性碳面膜。

《品木宣言》的泥娃娃面膜真的也是儂編夏天的最愛，紮實的泥狀質地中富含滿滿活性碳因子，雖為泥膜但膚上臉的感受卻不會過於乾澀、刺膚，只要厚厚敷上一層待它乾後，藉著溫水按摩沖洗，就連油光、粉刺都能一掃而空。

《Kose》

▲▼ 疫情刺激面膜市場？除了口罩美妝熱銷冠軍是它！5款清潔型面膜推薦一夜掃除顆粒肌。（圖／Bella儂儂提供）

▲《Kose》潤肌精 植淬白潤肌精泥炭毛孔潔淨面膜。

口罩戴了一整天，臉上的油光皮脂、殘留的彩妝通通卡在毛孔裡，若是清潔沒做好一不小心就會長出口罩痘和大黑頭 ~ 《Kose》這款全新泥炭清潔面膜，主打的就是吸附妳毛孔裡的黑頭與髒汙，清爽的泥膜質地塗抹上肌膚毫不費力，而它成分中蘊含的植萃精華，清潔之餘還修護敏弱肌的乾澀問題呢！

《KIEHL'S 契爾氏》

▲▼ 疫情刺激面膜市場？除了口罩美妝熱銷冠軍是它！5款清潔型面膜推薦一夜掃除顆粒肌。（圖／Bella儂儂提供）

▲《KIEHL'S 契爾氏》 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜。

《KIEHL'S 契爾氏》白泥面膜真的不用儂編多加贅述，厚實且溫和的泥狀質地是許多人換季、春夏不可或缺的保養小物，而這款經典明星商品，不只能快速代謝皮膚表層的角質與黑頭，若妳有毛孔粗大、油脂分泌過盛的問題，厚厚敷上一層在雙頰，妳會發現連毛孔都跟著隱形。

《Aesop》

▲▼ 疫情刺激面膜市場？除了口罩美妝熱銷冠軍是它！5款清潔型面膜推薦一夜掃除顆粒肌。（圖／Bella儂儂提供）

▲《Aesop》甘菊去瑕敷面膜。

《Aesop》的療癒香氛總會讓人一再地為它著迷，而《Aesop》不只保養品讓人安心，這款主打淨化的甘菊去瑕敷面膜，滿滿的淡雅柑橘香氣瀰漫，清透宛如水乳霜般的質地，敷上臉不僅不會有泥膜風乾時的緊繃感，強效的保濕力，還能替妳淨化後的肌膚立即補水。

《BOBBI BROWN》

▲▼ 疫情刺激面膜市場？除了口罩美妝熱銷冠軍是它！5款清潔型面膜推薦一夜掃除顆粒肌。（圖／Bella儂儂提供）

▲《BOBBI BROWN》礦物淨化精油面膜。

別說你不認識它！一度衝上面膜暢銷榜的《BOBBI BROWN》礦物淨化精油面膜，簡約的高顏值包裝不僅一眼就吸睛，那厚實帶點黏稠的質地還能當作妙鼻貼拯救妳的草莓鼻！以亞馬遜白泥與夏威夷海洋深層水為成分核心的它，還能在換季時改善油水不平衡的出油狀況，很適合受困於口罩痘的女孩喔！

《理膚寶水》

▲▼ 疫情刺激面膜市場？除了口罩美妝熱銷冠軍是它！5款清潔型面膜推薦一夜掃除顆粒肌。（圖／Bella儂儂提供）

▲《理膚寶水》 深層淨膚泥面膜。

看到《理膚寶水》這塊金字招牌，肯定喚醒一票痘痘、敏感肌的目光，總是以單純成分深得消費者心的它，這款暢銷紅牌深層淨膚泥面膜更是近期小資族們的囤貨清單之一，不過比較特別的是，它的質地比其他泥狀面膜來得薄透，不只不會有拉扯肌膚的問題，清潔時也不會成敏感膚質的二次傷害喔！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／《理膚寶水》、《Aesop》、《BOBBI BROWN》、《KIEHL'S 契爾氏》、《Kose》、 《品木宣言》、pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀 : 敷完面膜直接睡更傷肌膚？阿嬌鍾欣潼私房養顏術大公開，6個敷臉
延伸閱讀 : 范冰冰懶在家也能水噹噹！5款「開架保濕面膜」推薦，一片就能抵所有
延伸閱讀 : MIT面膜憑甚麼？2019最新6款話題面膜，銅板價也買得到美容新科技

ET快訊
新北大雨淹爆！柏油路慘變「濁黃水道」　交警急放三角錐
韓國瑜遭解職後…高市府發布新人事異動　代理局處長名單曝光
知名芭蕾女舞者突脫衣問：泡澡？男學生做了…她遭國立大學解雇
難怪金與正大怒！　空飄傳單驚見「李雪主赤裸拍AV」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

口罩讓它意外成為熱銷冠軍！5款清潔型面膜有效去除痘痘、油光

放棄台北工作找幸福！渡部太太在日本找到屬於她的幸福職場哲學

人氣KOL吸睛走秀！淘寶台灣每日20萬新款上架　618超級買買節火速「淘」

女人各階段要有適當營養品！30歲用B群、40歲吃膠原蛋白　讓身體散發好氣色

神仙版牛肉泡麵爆紅！「配料超豐富、湯頭更濃郁」輕鬆煮大升級！不用再到外面吃啦

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

鍾麗緹和婆婆為「生子話題」陷尷尬　秦媽媽一旁附和…伊能靜高情商喊停

對決酸民！他挑戰女星IU減肥餐 吃完早餐秒放棄...午餐狂嗑燒烤

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

孕婦下腹出血！員警巡邏遇求助　急幫開道路程「15分鐘→4分鐘」

港湖女神高嘉瑜畢典「大走音」　飆唱《隱形的翅膀》學生嗨爆

口罩讓它意外成為熱銷冠軍！5款清潔型面膜有效去除痘痘、油光

放棄台北工作找幸福！渡部太太在日本找到屬於她的幸福職場哲學

人氣KOL吸睛走秀！淘寶台灣每日20萬新款上架　618超級買買節火速「淘」

女人各階段要有適當營養品！30歲用B群、40歲吃膠原蛋白　讓身體散發好氣色

神仙版牛肉泡麵爆紅！「配料超豐富、湯頭更濃郁」輕鬆煮大升級！不用再到外面吃啦

懷孕母貓慘遭商人「鐵棍戳腹」！網友電話威脅...店家喊冤：貓指甲太尖

中職／威拉諾有球速沒壓制力　曾總看牛棚：要有霸氣

民進黨權力核心7月大改組　15日執委選舉開始領表登記

中職／小時就看過林安可比賽　江坤宇：投打都很強

落實便便不落地！爸「自製神器」接屎　黑狗問號網讚翻

楊謹華高中用「腿長」分派系　畢旅穿高跟鞋爬山…黃子佼虧：荒唐！

「羅馬競技生死鬥」黃偉哲參戰　牛蒡劍+文旦頭盔「全糖武士」來了

中職／悍將要止敗避免當爐主　洪總：訓練跟勇氣一起成長

喵吉拉超萌入侵　奴才回家驚見「侏儸紀公園」真實上演

新北大雨淹爆！柏油路慘變「濁黃水道」　交警急放三角錐

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

消費熱門新聞

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

神仙版牛肉泡麵爆紅！不用當老外

美式賣場公開的秘密曝光！

牛肉變黑能吃？好市多「7大月經文」幫解惑

電商一次開賣5大口罩品牌　單片6元起

寶雅、康是美再賣口罩　每人限一盒

渡部太太飄洋過海為當全職主婦

人氣KOL吸睛走秀　淘寶台灣每日20萬新款上架

MIT醫療口罩到貨！家樂福「一片6元」每人限購1盒

6/18再搶一波　Apple Watch S4快閃半價

超商「福利券3.0」登場！咖啡第2杯只要10元

桃園水族館2020年6月登場

女人各階段要有適當營養品！

家樂福發放振興購物金！正職、兼職都可領

更多熱門

相關新聞

難怪會生氣！傳單驚見「李雪主赤裸拍AV」

難怪會生氣！傳單驚見「李雪主赤裸拍AV」

北韓（朝鮮）領導人胞妹、勞動黨第一副部長金與正針對空飄傳單雷霆大怒，對南韓預告不排除動武，連日來強硬舉措也讓南韓網友相當關心。最近南韓論壇上流傳著幾張脫北團體曾施放過的傳單，其中除批評金正恩是弒兄的殺人魔外，更將第一夫人李雪主的臉巧妙地與日本成人影片封面合成

墾丁房價解封後全漲回來？　業者:比去年同期低一成

墾丁房價解封後全漲回來？　業者:比去年同期低一成

潘文忠：暑假是境外生解禁最好時機

潘文忠：暑假是境外生解禁最好時機

疫情亮黃燈　北京西城調整風險等級

疫情亮黃燈　北京西城調整風險等級

後疫情時代台中房市走向　專家：4大趨勢是關鍵

後疫情時代台中房市走向　專家：4大趨勢是關鍵

關鍵字：

疫情面膜口罩清潔型面膜痘痘

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不滿新歌被酸！郭采潔「PO網友正臉照」開嗆

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

40歲女「嫁閨蜜25歲兒子」戀愛2月閃婚

台灣4:19發生6.0地震　民收國家級警報驚醒

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

筋肉爸爸外遇2次！筋肉媽媽也出軌：花6年才修復

正妹DJ上空出門「真理褲新穿法」超噴血！

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

跟著大甲媽遶境「巧遇偶像劇男星」

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

Lulu 10年前「校花級清純照」曝光

韓粉凱道遊行空拍照曝！網看傻：可憐哪

更多

最夯影音

更多
台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！
孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面