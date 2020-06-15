「成人、兒童」5大MIT品牌口罩網購再開搶　時間、限購看這裡

▲除了中衛口罩，其他品牌口罩也陸續上架網購通路。（圖／品牌提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商平台開賣中衛口罩後，上架即被秒殺，業者也持續補貨，並於網站公告下一波開賣時間，而除了中衛，摩戴舒、天天、永猷、濾得清、淨新等品牌口罩也陸續上架網購通路，讓消費者有更多選擇，不用再搶翻天，《ETtoday新聞雲》整理今各大電商通路新一波口罩開賣時間、購買限制等內容。

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持續補貨上架中衛、MOTEX摩戴舒、台灣巧護士等醫療口罩，消費者可隨時留意網站開賣資訊。

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6/15早上10點開賣中衛醫療用口罩，規格提供成人平面、成人3D立體二種款式，提供薰衣紫、深丹寧、軍綠、酷黑4色，單盒50片裝；另有特殊色丹寧牛仔、酷黑迷彩與酷黑色系組合包，30片裝組，皆售價300元。另有MOTEX 摩戴舒、天天、永猷、濾得清等其他品牌上架，其中「天天」機車族專用親子口罩綜合30片裝組，內含成人活性碳口罩、兒童立體活性碳口罩各15片，售價370 元。每人限購1盒。

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每天上午11～12點不定時限量開賣成人醫療口罩，中衛醫療口罩款式除深丹寧、薰衣紫、軍綠、櫻花粉等顏色，更新增酷黑、丹寧牛仔、迷彩3種特殊顏色限量款，此外也上架「天天」與「匠心」品牌口罩，同樣也有販售天天機車族專用親子口罩組，兒童口罩於6/18前天天限量開賣，每人限購1盒。

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中衛口罩持續進貨上架中，開賣時間依網站公告為主。6/15下午開賣MOTEX摩戴舒、AOK等其他品牌醫療口罩，單盒50裝，售價349～509元不等，其中有3D立體兒童款醫用口罩可挑選，開賣時間中午前會公告，依各規格款式，每人限購1盒或1組。另外也有醫用口罩+酒精擦濕巾的防疫組盒可以購買，同樣每人限購1組。

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每天傍晚17:00在蝦皮超市限量開賣MIT醫療口罩，單盒50片裝，不挑色，售價399元，每人每日限購1盒。

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口罩販售相關資訊將隨時於網頁更新，消費者可利用網頁商品搜尋功能查詢。