口罩上印英文名字？他嚇傻「實名制也太扯」…真相反轉糗翻：我道歉

▲弟弟的英文名竟然被印在口罩上。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

無論在實體通路、超商或網路買口罩，仍持續遵循實名制政策。一名網友日前正要戴上口罩，突然注意到左下角有3個小小的英文字，拼起來竟然正是他的英文名字，當場嚇到說不出話，趕快拍下來跟家人分享，下秒真相大反轉，害他尷尬到道歉認錯。

原PO在Dcard表示，當事人正是他的弟弟，前幾天打開家庭LINE群組，看見弟弟傳了一張口罩的照片過來，並且驚嚇地說，「欸靠⋯他怎麼知道我的英文名字⋯實名制也太扯⋯國家機器動起來欸！」他仔細看了一下照片，發現左下角有個「TIM」單字，原來弟弟的英文名字就叫做TIM，想不到政府發的口罩竟客製化到這種程度，連民眾的名字也註記上去。

請繼續往下閱讀...

▲翻過來看才知道誤會一場。（圖／翻攝自Dcard）



不過，原PO發現這張照片是從口罩白色內層拍出去，所以順序會倒過來，要翻過來從藍色外層看才對，正確拼法應該是「MIT」，代表Made In Taiwan（台灣製造），於是淡淡傳了一句「八七，反過來看= =」，弟弟把口罩翻過來也瞬間恍然大悟，尷尬地說「我道歉⋯」。

貼文曝光惹得網友全笑翻，紛紛留言，「這下子大家都知道你弟的英文名字叫Tim了」、「TIM，出來打球啊」、「剛好三個字母都是對稱的」、「結果他就會發現路上怎麼那麼多Tim」、「你弟拿我的口罩幹嘛」。

・深層潔淨肌膚