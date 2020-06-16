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溪邊溺水機率大於海邊！救生員揭3危機　親曝「困瀑布翻滾流」自救法

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圖文／張景泓

據自由時報報導指出，前幾天茂林風景區昨天傳出遊客溺水意外，19歲顧姓男大生與友人前往茂林谷遊玩，疑因水性不佳遭瀑布渦流捲入，警消昨晚尋獲時已失去生命跡象，家人哀痛不已。

消防局六大隊副大隊長陳俊宏表示，發生意外處是在地原住民都不敢戲水的禁地，長年水溫偏低，熱身不夠會抽筋，且接近瀑布2米左右會被渦流捲入，猶如「洗衣機」般不停捲動，只有水性極佳的人潛入3米深度貼著岩壁竄出水面才有生機，遊客千萬不要忽略天然水域的危險性。

【為什麼台灣的溪流容易出意外？】

由於台灣夏季炎熱，民眾很愛到溪邊消暑，不過在台灣溪邊的溺水意外事故發生機率可是比海邊高得多！

請繼續往下閱讀...

除了台灣地形高聳造成溪流都相當湍急且有許多彎道洄流以外，夏季溪水水流量大且清涼，容易讓人疲勞產生抽筋；而湍急的溪水也容易將民眾被溪流沖到踩不到底的地方，進而造成溺水。

▲▼ 救生員說明被曝布沖到深潭時要如何自救 。（圖／張景泓提供）

【被瀑布沖下深潭水底該怎麼辦？】

如果深潭沒有漩渦，通常雙腳向下一蹬、雙手用力一划即可浮出水面。但如果是落入瀑布造成的「翻滾流」中，沒經過訓練的人真的很難脫困。

當遇到這種情形，不管是在有沒有穿著救生衣的情況，最好的作法就是找機會順著迴圈水流下潛至水底，貼近池底"平潛"游出。

網路上有此一說「救生衣可能會妨礙下潛脫困」，的確是有這樣的機會，但機率非常低。為了去賭那一點點機率而不穿救生衣去溪邊戲水，這才是最危險的想法！畢竟在實際狀況下，多數人的游泳能力都很有限，救生衣能提供大部分的保護作用，穿著救生衣也容易讓別人找到你。

▲▼ 救生員說明被曝布沖到深潭時要如何自救 。（圖／張景泓提供）

【去溪邊玩應該要帶哪些裝備？】

最好是穿溯溪鞋前往，另外防水包、救生衣、繩子都是基本配備，防水包捲起來可以做為浮球、綁上繩子就可以扔給溺者，讓他抓住拉回岸上。

不過，最好的裝備還是「加強自己的"水域安全觀念"與"水中自救技巧"」。即便是認為自己不會游泳所以不會下水玩的民眾，今天有可能發生意外的不是你，而是你的家人、朋友，這時如果你懂得如何水下救援、岸上救援，這些都能幫助他們有機會脫離險境。

出門在外，“安全”是最重要的。

夏天要到了，請大家多注意玩水安全！
如果想瞭解更多水域安全、水中自救知識，歡迎追蹤我們的粉絲團

像一條魚LikeAFish

荷蘭游泳教學

●作者張景泓，18歲時取得救生員資格，因為不想只當個「旁觀者」，2019開始研究國外游泳教育，自此離開海邊，仿效荷蘭游泳教育，「不教游泳技巧、不求游得快」，而是讓學生模擬溺水時的應變訓練。

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