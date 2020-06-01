出門前問「今天有漂亮嗎」…海科大情侶遭水泥車輾斃！母淚喊：我只想她回來

記者陳以昇、徐愷昕／新北報導

新北市板橋區1日上午11時許發生一起死亡車禍！一輛水泥預拌車疑違規左轉，當時2部直行的紅牌重機當場煞車不及，撞進車底慘死。據了解，張女早上出門前還問媽媽「我今天穿的有漂亮嗎？」怎料卻發生憾事，母女倆天人永隔。張母接獲消息趕到交通隊時哭紅了雙眼，哽咽表示，「我只想她回來……就好了。」

▲情侶各騎一部紅牌重機，在板橋環河西路遇死劫，死者張女母親哭紅雙眼受訪。（圖／記者陳以昇攝）

▲板橋環河西路1日發生死亡車禍，海科大情侶遭水泥車輾斃 。（圖／記者陳以昇攝）

回顧事發經過，1日上午11時3分左右，涂姓水泥預拌車駕駛沿環河西路往土城方向行駛，行經環河西路四段、華江五路口，涂男疑似因貪圖方便違規左轉，導致直行的2部紅牌重機閃避不及撞進水泥車底，其中張女更遭水泥車輾過，2人當場失去生命跡象，現場一片狼藉。

據了解，逝世的22歲陳姓男騎士及21歲張姓女騎士為情侶關係，2人都就讀海洋科大。張女爸爸說，女兒今天上午說要去八里練習游泳，準備要考游泳教練，而張母受訪時更哽咽表示，女兒出門前還問她「我今天穿的有漂亮嗎？」怎料中午卻傳來噩耗，母女倆從此天人永隔。

▲死者張女考救生員的受訓畫面。（圖／家屬提供）

死者張女母親稍早抵達交通隊時受訪表示，女兒與男友感情很好，2人雖年紀輕，但都朝著結婚方向一起努力，而女兒會去學游泳想當救生員，也是因為男友畢業後預計在台北港工作，為了能夫唱婦隨所以報考。張母坦言非常喜歡女兒男友，今日接獲噩耗後，有想要替他們完成冥婚，但這部分還需要與陳男父母討論。

就讀海洋運動休閒系的張女生前更曾寫下報考救生員的原因，「我的科系使我想要更努力、不想荒廢學校獨特資源、為了挑戰自我」等話，激勵自己不管考試結果如何，也要繼續努力、不輕言放棄，「我真正想要的只是磨練自己的過程。」

▲死者張女媽媽表示，女兒與男友感情非常好，有共識朝結婚方向努力。（圖／家屬提供）

▲張女非常喜歡貓，在家中領養了8隻小貓。（圖／家屬提供）





▲死者張女生前寫下報考救生員志願。（圖／死者家屬提供）

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