嚴防夏日水域事故　內政部提醒：救溺5步、防溺10招

▲夏日水域事故多，內政部提醒：救溺5步、防溺10招。（示意圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

天氣逐漸炎熱，戲水活動也開始活躍起來，不過，根據內政部統計，5月至9月為水域事故高峰期，去年共有948人發生意外。因此，內政部9日提醒，若從事水域活動發生意外時，應以救溺先自保的原則，採行叫、叫、伸、拋、划的「救溺5步」，另外還有「防溺10招」，希望大家能多注意自身安全。

根據內政部消防署統計，消防機關執行水域救援人數，從104年的594人，逐年增加至108年的948人；發生水域事故場域，以溪河41%及海邊21%最常見。經統計近年較常發生溺水事故水域，有新北龍洞一帶、基隆大武崙至外木山、屏東後壁湖等地，請民眾到這幾個水域時，務必要多加留意。

內政部提醒，民眾如發現有人溺水，應遵循救溺先自保的原則，採行「救溺5步」：叫、叫、伸、拋、划，包含：「叫」大聲呼救；「叫」呼叫119、118、110、112；「伸」利用延伸物（竹竿、樹枝等）；「拋」拋送漂浮物（球、繩、瓶等）；「划」利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。

從事水域遊憩活動時務必慎選場所，並做好風險評估，隨時注意環境變化；同時也務必注意孩童動向，避免放任從事高危險性的水域活動，以降低事故發生機率及危害。

為降低溺水意外發生，內政部提醒十點，一、戲水地點需合法，要有救生設備與人員，二、避免做出危險行為，不要跳水，三、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心，四、不要落單，隨時注意同伴狀況位置，五、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水，六、不可在水中嬉鬧惡作劇，七、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳，八、不要長時間浸泡在水中，小心失溫，九、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水，十、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

▲內政部提醒戲水注意事項。（圖／內政部提供）