「在地原住民都不敢下水！」19歲男大生溺斃茂林谷瀑布　警消曝：渦流很洶湧

▲顧姓男大生疑不諳水性而溺水，尋獲時已經沒有生命徵象。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市茂林谷瀑布昨（7日）下午2時59紛傳出溺水意外，警消立即派員前往現場搜救。初步了解，溺水者是一名年僅19歲的顧姓男子，警消搜索了將近4個小時後才終於找到顧男，但當時他已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。警消透露，該處地點相當危險，也有設置告示牌示警，是連當地原住民都不敢戲水的景點。

高雄市消防局指出，位於茂林公園內的知名景點茂林谷瀑布7日下午傳出溺水案，茂林分隊獲報後立即派遣14車1艇、共24人前往現場搜救，但直到晚間6時50分才尋獲落水的顧男，當時他已經沒有生命徵象，經運送至登山口並轉由救護車送往旗山醫院後，仍宣告不治。

初步了解，年僅19歲的顧男家住台南，目前就讀某科技大學，7日下午顧男騎車與同學前往茂林谷瀑布遊玩，當時同學還曾警告他「瀑布危險」，但顧仍不聽勸阻執意下水，加上近日時常降雨，瀑布水流更加猛烈，顧男才剛下水沒多久，立即遭到強大的瀑布水壓按壓在水中無法掙脫，友人見狀後急忙報警處理。

當地警方也指出，茂林谷瀑布相當危險，該處水溫偏低，且靠近瀑布約2米處有渦流捲動，一旦靠近就會遭捲入難以脫身，只有深諳該處水況、且水性極佳者潛入3米深處並貼著岩壁竄上水面，才有一線生機；由於該處水域凶險萬分，因此一旁也有設置「禁止戲水」告示牌，就連當地原住民都不敢下水，甚至連靠太近也不敢，頂多只會站在岸邊觀看。

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▼顧男被尋獲時，已經溺水近4小時，經送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者洪正達翻攝）