收到2顆子彈威脅...王浩宇「說不難過，是騙人的」！1028字嘆：我真的盡力了

▲王浩宇臉書PO出1028長文。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者林昱萱／桃園報導

桃園市議員王浩宇12日收到「兩顆子彈」的死亡威脅，而他13日在臉書貼出千字文感嘆，「說不會難過，是騙人的。」、「你可以討厭我、可以不認同我的政治立場，但請不要說我不努力，作為一個議員，我真的盡力了。」

王浩宇以1028字長文，一一細數了這段時間的心路歷程，而他也提到，「對我最嚴重的指控：是我不關心中壢。但在我擔任議員的10個會期內，我有9個會期的工作報告是全勤的，就算中壢有會勘、也都有到議會問政。」

▲王浩宇收到死亡威脅。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇也說，「我是中壢人，每個月平均收到2000件的訊息，累積成大大小小的服務案件，至少有數百隻毛孩子透過我們找到回家的路，而實質的改善也看得到成績：10條越野賽道，累積完成36條。

改善監視系統，增加了2256。改善河川污染的污水下水道，正在ing。更不用說，我堅持的延後上學、冷氣入班、機車路權政策，現在在桃園正在持續推動。」

王浩宇也感嘆，「中壢過去五年的改變，已經是史上最快。當然，中壢不是個完美的城市，早期就缺乏都市規劃，但我們從來沒有放棄努力，一直都在努力。常常，我都是跟市長、區長，用Line或電話討論市政到半夜。因為，有太多的事情要努力。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

快訊／高雄代理市長10:00宣誓就職典禮！韓國瑜不出席

罷免黃捷「連署衝破1.6萬」！鳳山清捷隊：下周將提案 他嗨喊「清捷溜溜」

女童遭砍3刀…叔叔氣炸撂人抗議「校方只派總務出面」：只差2cm就死掉了