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單車男遭撞飛！噴進路旁大圳「破頭慘死」…酒駕男落跑：我先回家告訴老婆

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▲桃園市邱姓男子今年2月間酒駕車禍，卻讓母親頂罪。（示意圖／Pixabay）

▲桃園男無照酒駕撞死人還落跑，遭判刑2年4月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名孫姓男子2018年7月間一晚，酒後無照開著小貨車上路，從後方撞上騎著腳踏車的陳姓騎士，將對方當場撞飛，噴進路旁的大圳破頭慘死，沒想到他竟直接開車落跑，事後才到派出所自首。法院審理後，將孫男判刑2年4月，可上訴。

判決指出，孫男2018年7月14日晚間8時30分許，酒後無照開著小貨車上路，行經桃園市新屋區桃93縣6公里處時，猛力撞上前方騎著自行車的陳姓男子，由於撞擊力道過大，陳男當場被撞飛，墜入路旁的大圳內。此時，騎在陳男前方的黎姓友人聽到巨大撞擊聲，轉頭卻只看見被撞爛的自行車，遍尋不著陳男蹤影，只好委託路人幫忙報警。

孫男見自己撞到人了，非但沒有停車查看現場、叫救護車，反而油門一踩就落跑，直到同日晚間9時許，才在親人的陪同下到派出所自首。警方替孫男進行酒測後發現，呼氣酒精濃度為每公升0.70毫克，接著返回現場搜索1個小時左右，才在大圳內找到陳男，但人已顱骨破裂身亡。

孫男在警詢及偵訊時供稱，「我開車看見前方有2個脫光衣服騎腳踏車並行的人，來不及反應就撞倒靠左邊的那台腳踏車，我看後照鏡只看到1個人起身，我想自己可能撞到人了，我就先回家告訴老婆再陪同我去派出所自首」。

桃園地方法院指出，孫男先前已經有酒駕的前科，如今又再犯，導致陳男家屬頓失至親，悲痛萬分，可說是惡性重大，但考量他到派出所自首，又與陳男家屬達成調解，犯後態度良好，最後依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，累犯，處有期徒刑1年10月；另依肇事致人死亡逃逸罪，累犯，處有期徒刑8月。應執行有期徒刑2年4月，全案仍可上訴。

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