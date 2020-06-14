「鍾肇政追思音樂會」6/14龍潭國小舉行　緬懷臺灣文學巨擘

▲緬懷臺灣文學巨擘、客家運動先驅，鍾肇政追思音樂會6/14龍潭國小舉行。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家局將於14日上午9點、在龍潭區龍潭國小舉辦「鍾肇政追思音樂會」，音樂會以鍾老生前喜歡的樂曲及以鍾老創作詩句譜成的歌曲演出為主，預料將有文化部、客委會、桃園市各界及鍾家親友等約2千多人到場致意，共同緬懷這位臺灣文學巨擘、客家運動先驅。

▲音樂會以鍾老生前喜歡的樂曲及以鍾老創作詩句譜成的歌曲演出為主。（圖／市府資料照）

鍾肇政先生於上(5)月16日辭世，享耆壽96歲，他是戰後第一代創作力旺盛、產量最豐富的客籍文學家，更是大河小說的開山始祖。其著作等身，筆耕不輟寫作總字數超過2千萬字，同時也熱心提攜文友，因而有「臺灣文學之母」的美稱，除了大家熟知的《魯冰花》外，像是《濁流三部曲》、《臺灣人三部曲》等大河小說也是鍾老的代表作，不僅深具文學價值，同時也是見證時代更迭的社會紀實作品。

市長鄭文燦表示，誠如鍾老所言「臺三線是客家人的所在，有很美的風景與人情味」，桃園作為浪漫臺三線的起點，將致力整備客庄環境、型塑人文內涵、發展文創產業，以吸引青年返鄉，帶動遊客觀光，進而振興客家語言文化，讓桃園客家之美永續浪漫傳承。

市府客家局營運的「鍾肇政文學生活園區」，為「浪漫臺三線」名人故居第一站，將於近期策劃主題展覽並辦理紀念活動；此外，持續推動鍾肇政文學地景形塑計畫，重現鍾老文學中龍潭的記憶，並進行鍾肇政文學全集重編作業，以完整保存鍾老的作品及文稿。期藉此讓鍾肇政筆耕不輟、關心臺灣文學、推動民主多元的精神及文學創作永傳後世。

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