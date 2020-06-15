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大甲媽祖出巡牽紅線　超市「紅利5倍送」再抽百枚媽祖過火加持金牌

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▲▼水保局南投分局分局長陳榮俊分局長與楓康超市楊忠信總經理，帶領農村小童恭迎大甲媽祖，為農萊的優質農特產加持與祝福。（圖／南投水保局提供，下同）

▲水保局南投分局分局長陳榮俊分局長與楓康超市楊忠信總經理，帶領農村小童恭迎大甲媽祖，為農萊的優質農特產加持與祝福。（圖／南投水保局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，吸引大批信眾前往朝聖，水保局南投分局再度與楓康超市總部設立補給站，免費提供農萊在地好物給信徒香客食用，並恭迎媽祖為優質農特產加持與祝福。

即日起到7月16日楓康超市48間門市同步展開「購物滿額及農萊商品紅利5倍送，再抽百枚媽祖過火加持金牌」活動，護佑國人與小農都可以安心呷健康、賺大錢。

農萊好物楓康補給站，提供推薦給進香信徒的農萊的在地好物，包括集元果觀光工廠的集集山蕉、阿甘薯叔的金磚地瓜、東港社區合作社自製的菜頭粿、糧莘庇護農場的黑金紅藜茶及天泉溫泉水。

▲▼水保局南投分局分局長陳榮俊分局長與楓康超市楊忠信總經理，帶領農村小童恭迎大甲媽祖，為農萊的優質農特產加持與祝福。（圖／南投水保局提供，下同）

水土保持局南投分局分局長陳榮俊指出，媽祖遶境為台灣重要的宗教慶典，很高興可以與楓康超市及農萊夥伴一同參與遶境活動，今年度新冠肺炎疫情衝擊國產農產品的銷售市場，特向媽祖祈願台灣早日脫離疫情影響、農業經濟恢復活絡。

農萊在地好物產品，皆是在地生產與製作，為通路的暢銷獨賣產品，皆可於楓康超市48間門市「農萊在地好物」專區購買到，盼透過媽祖的加持與保佑，農萊於楓康超市的產品皆大賣。

楓康超市楊忠信總經理則表示，恭逢一年一度的大甲媽祖進香盛會，楓康超市48家門市也同步展開，購物滿額及農萊商品紅利5倍送再抽媽祖百枚金牌活動，即日起到7月16日，只要在楓康超市購買農萊商品滿350元，就有機會將媽祖過火加持的金牌帶回家。

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