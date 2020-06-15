幕後破案英雄蔡奇男　南投警局再度獲全國刑事「鑑識楷模」殊榮！

▲南投縣政府警察局鑑識科股長蔡奇男，獲選全國僅有8位的鑑識楷模殊榮。（圖／南投縣警局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣政府警察局去年由警務員洪政杰入選全國鑑識楷模，今年再接再厲由鑑識科股長蔡奇男，獲選全國僅有8位獲表揚的鑑識楷模殊榮，除個人卓越表現外，也代表著警政署對南投縣政府警察局近幾年來，在鑑識領域表現的肯定。

南投縣政府警察局股長蔡奇男，從事鑑識工作20餘年，經歷刑事局、台中市及南投縣，3個不同工作型態的鑑識單位。調派刑事局生物科（前法醫室）不久，便接到社會矚目的「東海之狼」鑑驗案件。

蔡奇男表示，從中央單位實驗室處理全國眾所矚目的案件，接著調派到基層縣市擔任第一線採證人員，從實驗室走到刑案現場，是完全不同的體驗。對每件案子都秉持著鑑識人員「讓證據會說話」精神，「用心去勘察」，不論案件大小，都以客觀、中立的眼光，來看待案件中的每一個證物。

在南投縣警察局服務期間，蔡奇男運用鑑識所學相關知能，協助外勤同仁破獲多起重大刑案，包括去年南投警方偵辦鄒嫌殺人埋屍案勘察，蔡奇男從參與棄屍現場勘察採證，及屍體相驗、現場模擬等，鞏固各項跡證，使鄒嫌過失致被害人於死的脫罪詞無所狡辯，釐清案情鞏固證據。

去年228連假期間，南投分局轄內通報1件死亡案，蔡奇男回憶當日接獲同仁電話，即趕赴現場勘察，原以為單純的死亡案件，根據多年鑑識工作經驗，馬上研判有外力介入，遂立即聯絡相關單位偵處釐清案情。

結果，案發現場多處血跡斑斑，證物數量龐大，蔡奇男與同仁夜以繼日抽絲剝繭，終於現場疑似兇器採獲關鍵DNA、指紋等證物，使犯嫌狡辯之詞無所遁形，製作勘察報告內容，及採獲關鍵跡證之鑑定報告，均為南投地方檢察署起訴書中引用。

除了現場勘察工作上有卓越表現，蔡奇男在業務推展上也有亮眼的成績，去年度主動發函各社福機構（包含公私立安養中心、照護單位及醫療院所等），宣導自願指紋捺印建檔，並前往申請單位捺印，一旦失智或身障老人，無法明確表達身分和住址，可立即比對確認身分，有效預防走失。

內政部警政署為鼓勵幕後破案英雄，比照全國模範警察舉辦全國刑事鑑識楷模選拔。鑑識人員常被稱為幕後英雄，蔡奇男代表南投縣警察局，能於全國30 多位位角逐者中脫穎榮獲殊榮實屬不易。蔡奇男表示，往後將繼續汲取最新刑事鑑識技術及實務經驗，期能提供縣民面臨各類刑事司法案件時最有力之證據後盾，進而保障民眾之生命財產安全。

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