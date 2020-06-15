配合款「18趴」地方負擔重　南投縣長林明溱籲中央調降比例

▲中央補助地方建設的配合款18%太高，成財政困難縣市政府的重擔。南投林縣長林明溱呼籲，中央能調降配合款比例。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣縣長林明溱15日出席議會定期會縣政總質詢時，針對議員陳淑惠關心中央補助配合款高達18%，成地方政府沉重負擔，影響基層建設議題。林明溱答詢表示，如中央能調降配合款比例至10%以下，對於跟南投縣—樣，財政較困難的縣市將有極大助益，也能落實中央政策補助美意。

林明溱說，以前他擔任集集鎮長時，省政府對於地方爭取建設經費，大多是以專案補助方式辦理，不用配合款，不會影響地方財政，近年來中央補助案，地方政府都要編列配合款因應。

尤其目前中央推動的前瞻性建設，配合款更高，地方政府必須自籌18%至20%，以2億元規模的重大建設，地方必須籌措3千6百萬元配合款，對於財政較困難的縣市，財政壓力相對沉重，如果無力編列配合款或足夠的預備金因應，就無法推動重大建設，甚至退回補助款，失去中央補助美意，影響地方建設及人民福祉。

縣府對於議員建議降低配合款意見相當認同，也希望中央考量財政困難縣市，僅地方稅收入，無其他財源窘境，能夠採納地方的建議，並期盼立委們能聯手為地方發聲爭取，籲請中央降低各項補助配合款比例至10%以下，讓地方政府負擔得起，順利推動重大建設，造福地方。

縣議員李洲忠、簡峻庭、陳淑惠，也關心草屯鳥嘴潭開發回饋議題，盼能在既有基礎上，增加回饋機制，比照台電水里大觀發電廠方案，爭取隨每年水量徵收回饋金。林縣長對此表示，該案經多次協商，目前水利署有砂石開採等部份回饋方案，如水利署能接受議員建議，同意增加補助方式，縣府樂觀其成。

林明溱表示，鳥嘴潭水庫興建計畫是中央重大建設，地方政府必須配合，而回饋方案是攸關地方的大事，如能爭取更優惠的回饋方案，縣府才更有能力照顧，受影響農民及改善周邊建設。且鳥嘴潭水庫完工後，以供應彰化縣民生用水為大宗，南投縣比例少，希望中央能接受地方意見，比照台電回饋方案，增加依自來水公司年供水量計算的回饋金方案，照顧地方。

陳淑惠議員指出，鳥嘴潭水庫開發以草屯鎮為主，受影響的都是南投縣縣民，影響深遠，而自來水公司和彰化縣是長期受益者，因此，水利署應該有更長期、更優惠的回饋方式來回饋地方。

陳淑惠以30年前，水里大觀發電廠興建明湖抽蓄水庫為例，基於對水里河川長期影響，台電前3年都給予地方逾億元回饋經費，往後也逐年編列近2千萬元經費回饋地方，另公所或地方提出計畫，台電也會配合敦親睦鄰基金補助。

雖然，水利署同意縣府以開採50萬立方公尺砂石等作為回饋，但未必長久之計，為因應未來上游淤積，下游河床裸露等生態、風貌變異及環境保護等因素，縣府應就短期及長期角度，向水利署爭取長期穩定的回饋機制，回饋地方，確保建設所需。

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