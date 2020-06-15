影／北京封存來自「新發地」肉類、海鮮　所有商家配合下架採樣

記者蔡紹堅／綜合報導

北京市「新發地市場」爆發新冠肺炎疫情，並在切割鮭魚的砧板上發現病毒反應。為了排除隱患，北京市官方12日起在全市展開食安大檢查，對餐飲單位、超市等在新發地市場採購的肉類、海鮮進行全面排查、就地封存，並進行環境採樣，對與新發地有關聯人員進行核酸檢測。

▲北京市展開食安大檢查，要求商家封存從新發地市場採購的肉類、海鮮。（圖／翻攝新京報，下同。）



根據《新京報》報導，北京市場監管部門正針對餐飲服務單位、農貿市場、商場超市等關鍵環節，加班加點進行隱患排查，全面摸排自5月30日至6月12日，從新發地採購的食品原材料。

朝陽區市場監管局共檢查了46家農貿市場，未發現從新發地市場採購海鮮類、牛羊肉類產品的情況。豬肉、雞肉分別各涉及一家從新發地市場進貨，相關產品已全部下架封存，待疾控部門進行病毒檢測。朝陽區還組織力量排查轄區所有新發地（社區）直營店的情況，並將庫存的肉類、海鮮立即下架封存，待疾控部門進行病毒檢測。

門頭溝區市場監管局已篩查出11家餐飲單位，自5月30日從新發地市場採購肉類及海鮮，採購數量共計2668.65公斤，現有庫存1194公斤，已全部下架並封存。

昌平區市場監管局檢查中，共發現21家餐飲單位採購新發地市場肉類及海鮮，已對庫存產品就地封存。目前，全區市場已主動暫停銷售三文魚。

大興區市場監管局通過核驗進貨票據等方式，確認從新發地進貨經營主體135戶，目前已對相關肉類及海鮮製品進行下架。西城區已向全轄區所有食品流通企業及餐飲企業發放排查通知，其中有199戶企業曾在新發地進貨。