　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／北京封存來自「新發地」肉類、海鮮　所有商家配合下架採樣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡紹堅／綜合報導

北京市「新發地市場」爆發新冠肺炎疫情，並在切割鮭魚的砧板上發現病毒反應。為了排除隱患，北京市官方12日起在全市展開食安大檢查，對餐飲單位、超市等在新發地市場採購的肉類、海鮮進行全面排查、就地封存，並進行環境採樣，對與新發地有關聯人員進行核酸檢測。

▲▼北京封閉所有來自新發地市場肉類海鮮,商家配合下架採樣。（圖／翻攝新京報）

▲北京市展開食安大檢查，要求商家封存從新發地市場採購的肉類、海鮮。（圖／翻攝新京報，下同。）

根據《新京報》報導，北京市場監管部門正針對餐飲服務單位、農貿市場、商場超市等關鍵環節，加班加點進行隱患排查，全面摸排自5月30日至6月12日，從新發地採購的食品原材料。

▲▼北京封閉所有來自新發地市場肉類海鮮,商家配合下架採樣。（圖／翻攝新京報）

朝陽區市場監管局共檢查了46家農貿市場，未發現從新發地市場採購海鮮類、牛羊肉類產品的情況。豬肉、雞肉分別各涉及一家從新發地市場進貨，相關產品已全部下架封存，待疾控部門進行病毒檢測。朝陽區還組織力量排查轄區所有新發地（社區）直營店的情況，並將庫存的肉類、海鮮立即下架封存，待疾控部門進行病毒檢測。

門頭溝區市場監管局已篩查出11家餐飲單位，自5月30日從新發地市場採購肉類及海鮮，採購數量共計2668.65公斤，現有庫存1194公斤，已全部下架並封存。

昌平區市場監管局檢查中，共發現21家餐飲單位採購新發地市場肉類及海鮮，已對庫存產品就地封存。目前，全區市場已主動暫停銷售三文魚。

大興區市場監管局通過核驗進貨票據等方式，確認從新發地進貨經營主體135戶，目前已對相關肉類及海鮮製品進行下架。西城區已向全轄區所有食品流通企業及餐飲企業發放排查通知，其中有199戶企業曾在新發地進貨。

▲▼北京封閉所有來自新發地市場肉類海鮮,商家配合下架採樣。（圖／翻攝新京報）

ET快訊
獨／醉小開BMW載辣妹...撞死身障男　父現身告別式嗆：遺體
竹南科學園區車禍爆頭亡！　男大生「背景曝光」
快訊／東區保時捷撞警車！　20歲警倒地送醫搶救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新發地市場引爆「新冠食安危機」　陸多地「停售生魚片」大規模檢測海鮮

北京「病毒株變了」　官方：48歲女病患症狀為「關節不適」

影／北京封存來自「新發地」肉類、海鮮　所有商家配合下架採樣

美C-40A飛越台領空　陸國防部：解放軍有能力維護領土完整

影／北京全市社區進入「戰時狀態」　展開「敲門行動」關閉室內娛樂場所

北京「玉泉東市場」也被封閉！屬地啟動「戰時機制」周圍社區全封管

黑龍江大慶市發布緊急通知！15日起北京前往當地全隔離21天

15年閨蜜變婆婆！　美魔女「看他長大」閃婚小15歲老公...2年吐心聲

黎智英等15人再因「非法集結」被提訊　罪成最高判囚5年

爽喝甘甜山泉水！他鼻癢求診　醫夾出活跳跳「蠕動螞蟥」

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

新發地市場引爆「新冠食安危機」　陸多地「停售生魚片」大規模檢測海鮮

北京「病毒株變了」　官方：48歲女病患症狀為「關節不適」

影／北京封存來自「新發地」肉類、海鮮　所有商家配合下架採樣

美C-40A飛越台領空　陸國防部：解放軍有能力維護領土完整

影／北京全市社區進入「戰時狀態」　展開「敲門行動」關閉室內娛樂場所

北京「玉泉東市場」也被封閉！屬地啟動「戰時機制」周圍社區全封管

黑龍江大慶市發布緊急通知！15日起北京前往當地全隔離21天

15年閨蜜變婆婆！　美魔女「看他長大」閃婚小15歲老公...2年吐心聲

黎智英等15人再因「非法集結」被提訊　罪成最高判囚5年

爽喝甘甜山泉水！他鼻癢求診　醫夾出活跳跳「蠕動螞蟥」

熊熊主持罕見遭冷落...KID被同志簇擁嗨喊：沒這麼受歡迎過！

議員問「信用卡」為何不能嗶北捷？悠遊卡打臉：這3個先進城市也不開放

警察節報佳音　徐國勇：4.8億精進執勤裝備「更新、更好、更輕」

助魚池弱勢學童「安心向學」！　南投縣府發放慰助金

蔡鎮宇從美國大學畢業返台選秀　好友林家正應援

彰化鐵路高架化「2軌→4軌」經費增　林佳龍允提協助方案

Google Stadia突破百萬次下載！　雲端遊戲擴張支援全Android手機

美前海軍陸戰隊成員「隨身碟涉國家機密」　遭俄羅斯判處16年徒刑

美軍證實「F-15戰機墜北海」！重大搜救啟動　3機盤旋失事地上空

子瑜回歸穿露腰裙有夠辣！完美氣色靠「乾燥繡球花」唇膏

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

北京再爆新冠肺炎　病毒「歐洲輸入」

「美的集團」創始人驚傳遭挾持！

老師批作文負能量！　小五女衝出教室「翻欄杆墜樓亡」

北京全市社區進入「戰時狀態」展開敲門行動

大陸第4億萬富豪！　何享健自家遭劫持「對峙現場曝光」

15年閨蜜變婆婆！　美魔女嫁給「小15歲老公」

人妻剛辦完離婚…慘遭前夫「血腥屠殺」慘死！

疫情防控3缺失　豐台區副區長免職

快訊／北京兩區進入戰時狀態　逐戶敲門「地毯式」排查！

北京4天新增79例「只有1例重症」　身分解密

香港富商傳「資金出走潮」　憂《國安法》影響

北京4天新增51例　緊急採檢8186人

熱水器爆炸　17個月嬰95%燙傷

更多熱門

相關新聞

陸多地停售生魚片！新發地引爆「新冠食安危機」

陸多地停售生魚片！新發地引爆「新冠食安危機」

北京市「新發地市場」爆發新冠肺炎疫情，切割鮭魚的砧板也被驗到病毒，官方緊急要求商家將所有來自新發地市場的肉類、海鮮封存。除了北京外，大陸各省也都提高警戒，有的要求餐飲業者停售生魚片，有的則對海鮮產品展開大規模風險排查及檢測。

振投觀光！百輛遊覽車+500觀光客日月潭會師

振投觀光！百輛遊覽車+500觀光客日月潭會師

北京官方：48歲女病患症狀為「關節不適」

北京官方：48歲女病患症狀為「關節不適」

日外相談「開放台灣人入境」：防疫成功願積極考慮

日外相談「開放台灣人入境」：防疫成功願積極考慮

台南綠美化社區快來申請最高補助10萬元

台南綠美化社區快來申請最高補助10萬元

關鍵字：

北京新發地市場北京新發地戰時機制戰時狀態社區新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

新冠肺炎再增2確診　全是境外移入

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士噴飛空中狂轉圈墜地亡

即／竹南科死亡車禍　騎士噴飛20公尺亡

恆春民宿老闆砸車！女護爸悲吼：該讓你糟蹋

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面