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日外相談「開放台灣人入境」：積極考慮　6月底日越商務客搶先互訪

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▲▼日本免稅藥妝,藥妝店,免稅,日本旅遊,購物消費。（圖／記者季相儒攝）

▲日本外務大臣透露，不排除將台灣列入解禁對象之一。（圖／資料照）

記者王佩翊／編譯

日本政府日前決定將越南、泰國、紐西蘭以及澳洲等國列為第一波入境限制解禁國家，預計將以商業人士為主，開放每日250個名額入境。而日方也正在規劃飛往越南的包機，預計在6月下旬正式啟動。另一方面，外務大臣茂木敏充15日針對何時鬆綁對台灣地區的管制時表示，台灣的防疫成果全世界有目共睹，會考慮相關議題。

根據《產經新聞》報導，日本目前已逐步開放因新冠肺炎進入管制的邊境政策，首波將開放越南、泰國、紐西蘭以及澳洲四國。外務大臣茂木敏充15日參加參議院決算委員會時被問到，是否考慮將疫情穩定且感染人數少的台灣列入鬆綁地區，他答道，「任何地區我們都願意進行討論。」同時，他也稱讚台灣優秀的防疫政策「是全世界有目共睹的」。

據了解，日本政府將會在近日召開政府對策本部會議，正式決定相關事宜。茂木敏充提到，未來將會密切注意各國的新冠肺炎疫情、詳細醫療狀況。他說，目前已經與越南、紐西蘭以及澳洲的外交部長進行討論，將在貫徹防疫政策的同時，重新開放必要人才互相往來。

對於整體的大方向，茂木表示，第一階段會以商業人士、專家以及不可缺人才，其後則為留學生，最後則是開放至全體觀光客。

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