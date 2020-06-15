北京「病毒株變了」　官方：48歲女病患症狀為「關節不適」

▲北京宣布，全市社區進入「戰時狀態」。（圖／北京台商提供）

記者鄭思楠／綜合報導

北京從11日以來已累計報告79例確診病例，均有北京新發地批發地市場接觸史。北京市疾控中心副主任龐星火15日下午通報，14日新增的36例新冠肺炎病例情況，其中有1病例的症狀為「關節不適」。

通報顯示，48歲女病患是河北人，工作單位為新發地市場，住新發地經營者樂園，在疫情溯源採樣檢測中檢出新冠病毒核酸陽性，6月13日自覺關節不適，結合患者流行病學史、肺部影像、血液檢查等診斷依據，診斷為確診病例，臨床分型為輕型。

北京市官方15日宣布，北京全市社區防控工作迅速進入「戰時狀態」，展開「敲門行動」排查20萬名兩周內曾到過「新發地市場」的市民，所有卡口都安排人員24小時值守，恢復體溫檢測，加強公共部位消殺，暫停開放文體娛樂等室內活動場所。

北京市政府新聞辦主任徐和建指出，自11日以來，北京連續新增新冠肺炎確診病例（截至14日為79例），從流行病學調查結果來看，此次聚集性疫情與新發地農產品批發市場高度關聯，「目前對新冠病毒的變異傳播等規律，還沒有完全掌握。」

大陸國家衛健委高級別專家組成員曾光此前指出，這次的病毒株與國內流行的類型不同，若沒有處理好，恐爆發第二波疫情。北京疾控中心研究員楊鵬也表示，新發地的病毒溯源仍在進一步調查，初步基因定序結果發現，病毒是從歐洲方向來的，初步判定與進口物品有關。

▼北京從11日以來已累計報告79例確診病例。（圖／北京台商提供）