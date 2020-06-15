鑽石公主漂流41天！魔術師陳日昇：給錢買我這段回憶，我也不賣

▲魔術師陳日昇步出鑽石公主號一刻，心情機動宛如重生激動。（圖／陳日昇、時報出版提供）

記者林育綾／台北報導

魔術師陳日昇在今年1月受邀登上日本郵輪「鑽石公主號」演出，沒想到遇上新冠肺炎大爆發，展開漫長的隔離漂流之旅共41天！他坦承當時內心其實相當恐懼「像一場無止境的惡夢，還醒不來」，今（15）日是他解隔離100天，舉行《魔幻疫境》新書發表會分享當時心路歷程，回顧那段經歷也說，很感謝老天爺，雖然不願再次經歷，不過「若給我一筆錢要買我這段回憶，我也不賣」。

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▲陳日昇受邀出書《魔幻疫境》，分享親身經歷的第一手海上隔離故事。（圖／記者林育綾攝）



陳日昇在1月27日登上日本最大客船「鑽石公主號」表演，當時是疫情初期，全球對於新冠病毒都還不瞭解，他原本天真以為到了海上「會比陸地安全」，沒想到遇上郵輪群聚感染事件，「不知道該說幸運還是衰」。在宣布隔離的前一天，朋友傳訊給他，擔心他要在船上隔離，他還氣憤說「不要烏鴨嘴」，沒想到真的發生，公布隔離的那一刻「全身都起雞皮疙瘩」。

陳日昇說，當時知道14天隔離後，只要傳染波持續發生，就可能會繼續隔離下去，讓他非常恐慌，「像一場無止境的惡夢！」他形容，作夢還會醒，但當時在船上的隔離時光，卻像一場看不到盡頭、醒不來的惡夢。

很多網友稱讚他當時樂觀、EQ高，他坦承其實內心是非常恐懼的，但盡力保持冷靜，也是知道心情會影響免疫力，每天喝水、保持睡眠充足，接收外界給予的正能量鼓勵。期間也曾病到完全無法回應外界訊息，一度以為自己也感染了，連資產分配都在規劃，想著什麼魔術道具要交給助手。

▲魔術師陳日昇發表新書《魔幻疫境》分享鑽石公主號隔離的心路歷程，包機醫療團隊護理長賴碧蓮、台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩等人也到場力挺。。（圖／記者林育綾攝）

當時心裡有很多想法交戰，一個是怎麼會遇到這樣的事情，鑽石公主會成為第一艘群聚染疫的郵輪；另一個想法是，還好是第一例，才能受到關注，他在內心告訴自己「這是老天爺給我的一個轉機，我一定要度過，一定要挺過去！」

陳日昇回顧決定在郵輪上開直播，內心也經歷過一番掙扎，一方面覺得以公眾人物的身份，直播會是一個受到矚目的契機；但另一方面，「我知道當這個鍵一按下去，就是新聞事件了，我會成為真實災難片裡的角色。」

▲鑽石公主號甲板放風，是隔離生活的小確幸。（圖／陳日昇、時報出版提供）



要不要讓大眾看見狼狽的自己？他很猶豫，但同時他也希望藉由直播，讓大家知道船上發生的一切；更盼望能藉此獲得外界的關注和幫助。尤其船上其實僅有20幾個台灣人，其中很多都是60多歲的老人家，根本不熟悉網路，他擔心若當時沒人關注，很可能包括自己在內的台灣人都會被忽略、被遺忘。

後來受到媒體關注，有陣子每天都有一大票記者傳Line給他，期間他卻重病，咳嗽咳到完全無力、自身難保，只好開啟飛航模式休養。他也擔心自己的直播被斷章取義，更擔心自己萬一染疫而死，「媒體已經報成這樣了，我一定要活下去！」

不過今日，陳日昇不後悔做了這個決定，透過直播及表演魔術，得到許多網友傳來打氣和安慰，建議他吃什麼、做什麼來保持身心健康，讓他備感窩心和溫暖，「以前我是表演帶給大家歡樂的人，如今卻收到很多人給的愛。」還說「雖然是一個人待在房間，卻感受到我不是一個人，背後還有很多人的支持」。

▲船上的房間，在這度過漫長的隔離生活。（圖／陳日昇、時報出版提供）

陳日昇1月27日登船，2月5日鑽石公主宣布隔離，2月21日下船搭上包機，前後共漂流41天。回想這段過程，他說，「如果有人要給我錢，要我再經歷一次，我不願意。但如果有人要花錢買我這段回憶，再多錢我也不賣。」

在船上隔離期間，他每日拍攝魔術短片「一天一魔術，直到疫情結束」，除了分享給船上同樣受困的旅客，幫自己打氣、也幫所有人打氣；在下船後也持續拍攝，直到6月7日解禁前一天，完成了最後一支、第70天的影片，在片中他將氣球的線一段段拔斷，象徵疫情期間人們失去了收入、工作、自由，甚至失去家人，最後他把線恢復原狀，象徵著度過了疫情，感性祝福。

他分享親身經歷的第一手海上隔離故事，以及成為魔術師的心路歷程，經口術後再由李世偉總監撰寫，發表在新書《魔幻疫境：魔術師陳日昇的極限挑戰與追夢人生》，如今在他解除隔離的第100日由時報文化出版發行，訴說比魔術更不可思議的親眼見證，更體悟到「愛，是最強的魔法」。

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