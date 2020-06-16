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「北京第一時間捕獲疫情！」　陸專家曝：未來3天的病例數決定走向

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▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

記者邱茀濱／綜合報導

北京「新發地市場」爆發第二波新冠疫情，目前已新增79宗病例。中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友預計稱，「未來3天，北京報告的病例數，決定了疫情的走向。」

吳尊友今（15）日晚間接受《央視新聞》訪問時表示，這波疫情源頭應該不在北京，但北京突然爆發疫情的原因有兩種，一種是病毒通過污染的物品進入到北京；還有一種可能是感染的人，特別是沒有症狀，或他有輕微症狀，「自己沒有意識到，兩種可能都存在」。

至於目前北京疫情處在哪個階段？吳尊友認為，疫情應該是還在早期就被發現了，從幾個角度看，第一，所有病例都指向新發地市場，這說明疫情沒有造成廣泛傳播；第二，病例特徵來看，此前武漢和全國其他地方都出現了家庭、醫院群聚感染，因此就目前來看，北京的病例特徵還沒有觀察到上述兩種群聚事件。

▲▼吳尊友受訪。（圖／翻攝央視新聞）

▲吳尊友受訪。（圖／翻攝央視新聞）

吳尊友進一步解釋稱，這幾個數據都提示，北京市在疫情第一時間就捕獲到疫情，且精準地鎖定在「新發地市場」，並遏制疫情擴大。

值得注意的是，主持人問及「考慮到病毒的潛伏期，未來多長時間之內，將是這次北京面對疫情的關鍵時間？」吳尊友回應說，未來三天北京報告的病例數，決定了疫情的走向。

他指出，由於北京在11日出現疫情後，很快在12日、13日就響應了，這些措施及時並有效控制了疫情發展；對於那些已被感染的病人，要發病也就在明後天，若這兩天報告數沒有太大增長，「也就是說這次疫情就基本穩定在這樣一個規模了」。

▲▼北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

▲北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

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