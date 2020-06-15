鑽石公主上開直播曾掙扎！魔術師陳日昇公開41天漂流　80歲奶奶背影激勵他撐下去

▲陳日昇在鑽石公主號隔離期間，目睹80歲老奶奶背影一幕情緒潰堤，也因此受到激勵。（圖／陳日昇、時報出版提供）

記者林育綾／台北報導

魔術師陳日昇在今年1月登上日本郵輪「鑽石公主號」，不料遇上新冠肺炎疫情爆發，展開漫長的漂流之旅共41天，期間他開直播表演魔術，鼓勵自己和受困的旅客，也讓外界得知船上狀況，今（15）日是他解隔離第100天，發表新書《魔幻疫境》時透露在開直播前曾經掙扎，那時候一位80歲老奶奶拄著拐杖在甲板散步的背影，更成為激勵他勇敢撐下去的關鍵一幕。

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▲陳日昇在船上的房間度過漫長隔離。（圖／陳日昇、時報出版提供）

陳日昇在1月26日以魔術師身份登船，2月5日鑽石公主宣布隔離，直到2月21日才下船搭上包機，前後共漂流41天。當時他每天開直播，除了表演魔術為自己和受困的旅客打氣，也讓外界得知船上的狀況，因而獲得矚目。

在開直播之前，他的內心也經過一番掙扎，一方面覺得以公眾人物的身份，直播會是一個受到矚目的契機；但另一方面，「我知道當這個鍵一按下去，就是新聞事件了，我會成為真實災難片裡的角色。」

到底要不要讓大眾看見自己狼狽的一面？他很猶豫，但同時也希望藉由直播，讓大家知道船上發生的一切；更盼望能藉此獲得外界的關注和幫助。尤其船上其實僅有20幾個台灣人，其中很多都是60多歲的老人家，根本不熟悉網路，他擔心若當時沒人關注，很可能大家都會被忽略和遺忘。

▲陳日昇當時在鑽石公主上每天開直播，除了表演魔術為自己和受困的旅客打氣，也讓外界得知船上的狀況。（圖／陳日昇、時報出版提供）

他曾在直播中發出關於包機的求救訊息，雖然得到網友正反兩極反應，有人支持，也有人批評不該浪費社會資源，但陳日昇說，當時只是想把握機會，至於成不成功沒把握，在船上學到的就是積極自救、人救，才有天救，「至少我可以提出訴求吧，就像掉到海裡時，難道連呼救都不行嗎？」

很多網友稱讚他當時樂觀、EQ高，他坦承其實內心是非常恐懼的，「像一場無止境的惡夢！」但過程中盡力保持冷靜，除了怕心情影響免疫力，每天即使連吃飯都很緊張，還是盡量均衡攝取營養，一餐吃泡麵、一餐去餐廳，分散接觸人群風險，本來不愛吃水果的他，也為此特別攝取維他命。

有一天他到甲板上放風的時候，看見一位80多歲的日本老奶奶拄著拐杖，在甲板上一跛跛地行走，當時他連日的情緒終於忍不住潰堤，看到老人家可能是開開心心搭郵輪出來玩、慶祝金婚銀婚，卻遇到這樣的事情，還是堅強地把握放風時間出來散步，讓他不捨之餘也受到激勵「我也要更勇敢才行！」

陳日昇後來的直播，也吸引台灣駐日代表處瞭解船上的困境，最後也有包機至橫濱帶台灣人回家。雖然在受到媒體關注期間，有陣子每天都有一大堆記者傳Line給他，「打開手機都是滿滿訊息！」過程中也一度重感冒、咳嗽咳到完全無力，感覺自身難保，只好開啟飛航模式休養。他也擔心過自己的直播被斷章取義，更擔心萬一染疫而死，「媒體已經報成這樣了，我一定要活下去！」

▲陳日昇搭包機時身穿隔離衣，包包必須前背在身上。（圖／陳日昇、時報出版提供）

時至今日，他不後悔這個決定，透過直播及表演魔術，得到許多網友傳來打氣和安慰，建議他吃什麼、做什麼來保持身心健康，讓他備感窩心和溫暖，「以前我是表演帶給大家歡樂的人，如今卻收到很多人給的愛。」還說，「雖然是一個人待在房間，卻感受到我不是一個人，背後還有很多人的支持」。

在船上隔離期間，他每日拍攝魔術短片「一天一魔術，直到疫情結束」，下船後也持續拍攝，直到6月7日解禁前一天，完成了最後一支、第70天的影片。片中他將氣球的線一段段拔斷，象徵疫情期間人們失去了收入、工作、自由，甚至失去家人，最後他把線恢復原狀，象徵著度過了疫情，感性祝福。

▲陳日昇（左）感謝包機醫療團隊護理長賴碧蓮（右）。（圖／記者林育綾攝）

包機醫療團隊護理長賴碧蓮也稱讚，陳日昇透過直播，讓外界知道船上所發生的事情，在旅客恐慌的時候，每天變魔術幫助大家轉移注意力，期間也努力地保護並照顧自己，「他真的可說是防疫大使！」

他分享親身經歷的第一手海上隔離故事，以及成為魔術師的心路歷程，經口術後再由李世偉總監撰寫，發表在新書《魔幻疫境：魔術師陳日昇的極限挑戰與追夢人生》，如今在他解除隔離的第100日由時報文化出版發行，訴說比魔術更不可思議的親眼見證，更體悟到「愛，是最強的魔法」。

▲陳日昇在新書《魔幻疫境：魔術師陳日昇的極限挑戰與追夢人生》分享第一手海上隔離故事。（圖／記者林育綾攝）

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