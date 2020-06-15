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北京進入「戰時狀態」　陸醫學專家曝：傳染性高於武漢

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記者楊庭蒝／綜合報導

北京自11日爆出第2波的新冠肺炎疫情後，至今已累計有79例確診，當局緊急在15日宣布，全市進入緊急狀態，除了安排相關的檢疫措施外，也暫停開放文體娛樂等室內活動場所。對此，武漢大學醫學病毒研究所、大陸十二屆全國政協委員楊占秋分析，從4天確診79例的現象來看，北京新發地發現的病毒傳染性可能高於武漢的華南海鮮市場。

▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京新發地市場爆發新冠肺炎疫情。（圖／記者任以芳攝）

北京疾控中心研究員楊鵬曾指出，經過分離病毒基因定序，初步判定病毒來自於歐洲，可能與進口物品有關，海鮮產品、肉品或是確診病患進入市場，都有可能是感染源。

▲▼新發地市場連夜撤離上萬人。（圖／翻攝北京青年报）

▲新發地市場連夜撤離上萬人。（圖／翻攝北京青年报）

根據《環球網》報導，楊占秋認為，對病毒進行全基因組測序，就像人類的DNA鑑定一般，可以得知病毒的來源，且在短時間內不會變異，如果第2波疫情中的確診者所感染的病毒類型，與由新發地市場採樣的病毒類型相同，基本上就可以確定這個病毒的確是由人或食品從歐洲帶進中國。

楊占秋也強調，北京在短短4天內就新增79例確診，可以得知病毒的傳染性強於武漢華南海鮮市場，如果最後確定病毒真的源於歐洲，那麼對於疫苗的研發來說，是大幅度地增加了難度。

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