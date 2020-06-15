陸專家驚見新發地市場病毒「來自歐洲」！趙立堅回應了

▲北京西城區民眾排隊檢測病毒。（圖／記者任以芳攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

北京連續5天共爆發79宗新冠病例，陸專家分離出這波病毒的基因，初步認定是從歐洲方向來的，與大陸國內的類型不同，可能與進口物品有關。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（15）日回應稱，他還不了解中方是否有向世衛組織（WHO）分享訊息，「請向主管部門直接詢問」。

綜合陸媒報導，大陸外交部記者會上，路透記者問及，「北京市疾控中心專家表示，對新發地市場的病毒樣本的全基因組測序顯示，病毒可能來自歐洲方向，我理解，世衛組織可能要求中方分享上述病毒基因序列，請問中方是否同世衛組織分享了有關信息？」

「中方一直同世界衛生組織保持著密切溝通。」趙立堅要記者直接去問主管部門，因為他目前還不了解具體情況。

▲趙立堅。（圖／路透社）



事實上，大陸國家衛健委高級別專家組成員曾光此前聲稱，目前已經分離出「新發地市場」爆出的病毒，基因測序初步的結果顯示，病毒株「不像是國內流行的類型」，但仍需擴大檢測。

另一方面，北京市疾控中心研究員楊鵬也表示，透過全基因組測序，發現這波病毒是「從歐洲方向來的」，初步判定與進口物品有關；而傳播路徑有可能來自海產品或肉類，也有可能是進入市場的人員。

目前，北京全市社區防控工作迅速進入「戰時狀態」，展開「敲門行動」排查20萬名兩周內曾到過「新發地市場」的市民，所有卡口都安排人員24小時值守，恢復體溫檢測，加強公共部位消殺，暫停開放文體娛樂等室內活動場所。

▲北京朝陽區民眾進行核酸檢測。（圖／北京台商提供）