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台中購物節行銷農特產　盧秀燕+王令麟40分鐘「1300組完售」

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▲▼盧秀燕到東森購物行銷台中農特產，與東森集團總裁王令麟相見歡。（圖／記者徐文彬攝）

▲盧秀燕到東森購物行銷台中農特產，與東森集團總裁王令麟相見歡。（圖／記者徐文彬攝）

記者李忠憲／台中報導

為迎接7月登場的「2020台中購物節」，台中市長盧秀燕12日化身購物節目主持人，到東森購物台，會同東森集團總裁王令麟，行銷台中農特產組成的「多功能發財車造型禮盒」限量組合包。才開賣40分鐘，1000組就銷售一空，追加300組也立刻賣光，總銷售金額高達123萬多元。除主持人斯容大讚盧市長超會行銷，網友也驚呼「市長賣太快了吧！」

台中市長盧秀燕今天下午北上，到東森購物台與東森集團總裁王令麟相見歡，並參加錄影搭配直播，與銷售天后斯容搭檔，行銷台中購物節限量1000組的農特產品組合包，內含龍井、梧棲、新社等農會農特產，有優豆賞膠原玉露、花生油、香菇麵條、黃金糙米米麩等。市價2100元，現場優惠價950元，果然吸引許多民眾搶購，訂購電話不斷，1千組40分鐘就完售，追加300組也賣光光。

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▲▼盧秀燕上東森購物擔任主持人，行銷台中農特產品限量組合包。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕上東森購物擔任主持人，行銷台中農特產品限量組合包，1300組火速完售。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕上東森購物擔任主持人，行銷台中農特產品限量組合包。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，「拚經濟跑第一！」，台中發展精緻農業，推出限量特色組合包，今日首度到電視購物台錄影，除全力拚經濟，更要讓全台民眾認識台中高品質的農特產品，「健康、好吃又不怕胖！」邀請民眾利用政府發放的3倍振興券，到台中參加購物節拿大獎。

她以「說真話、賣好物！」現身說法並說，自己平時為了保持身材，中午也都會吃膠原玉露、香菇脆片等果腹，不只零澱粉、有飽足感，內容物更選用新鮮有機食材，安心掛保證，搭配特製的發財車造型禮盒，不只外觀吸睛、更吃的健康。

農業局補充說明，龍井區農會「優豆賞膠原玉露」採用有機認證台灣銀耳及產銷履歷非基改台灣黃豆製成，採用整粒黃豆釀冰糖，健康減糖無負擔、「傳香花生油」使用紅土壤栽種9號與11號花生，傳統工法色澤醇厚香氣濃郁。

此外，梧棲區農會「57米豆油」採用富含纖維質的在地優質糙米與非基改黃豆，遵循古法以傳統木桶釀成鮮甜醬油；新社區農會「香菇興樂園」使用最天然新鮮菇，採用烘乾脫水，香酥不油膩，保留最完整的養分與香氣，是解饞最佳零嘴。

農業局表示，「第2屆台中購物節」擴大實體店家到3萬家，結合國內兩大電商平台「東森購物」和「PChome」，推出限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及台中當令優質農特產品，動動手指就能宅配到府。更多活動詳情請上經發局網站(https://www.economic.taichung.gov.tw/)查詢。

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