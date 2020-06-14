台中購物節7月起跑好禮「獎」不完　盧秀燕15日公布大獎

▲盧秀燕為了行銷台中購物節，親上東森購物平台，推銷台中農特產品，東森集團總裁王令麟也到場協助行銷。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

第2屆「台中購物節」在市府團隊籌備半年後，7月將登場，為了辦好這場「喜事」，市府總動員盤點資源、激化創意，今年除了實體店家外，也首次和全國最大電商通路「東森購物網」合作，市長盧秀燕也親上購物平台推銷台中農特產品，盧15日上午將會公布日日抽、周周抽、雙周抽，壓軸抽的獎品，好禮「獎」不完。

市府為了辦好今年台中購物節，各局處無不挖空心思，發揮創意，吸引全國民眾消費，除了經發局推出購物節APP測試版，打響名號；農業局募集台中好農產品，推薦優質農會加入購物節行列；新聞局提供免費電影票；文化局募集油彩及墨彩藝術畫；建設局、交通局、運動局、環保局等盤點公車專用道、清潔車等場域加強宣傳。

▲▼盧秀燕親上東森購物平台，傳授如何利用台中農特產品做出美味料理。（圖／台中市政府提供）

此外，觀旅局轄管旅遊住宿行業也一同加入購物節推廣，民政局及各區公所協助招募在地優惠店家，擺設人形立牌廣告；尤其大甲區公所6月初已舉辦首場優惠店家招募說明會，宣傳購物節全力以赴。

經發局指出，為提供民眾優質購物體驗，今年除了實體店家外，也開拓電商通路「東森購物網」、「PChome」，舉辦多場電視購物及網路商店街上架說明會，購物節期間更將開辦「台中專區」，讓消費者動動指尖就能輕鬆購物。

經發局表示，7、8月購物節期間，民眾持台中發票登錄，每1元兌換一點，每500點就獲一次抽獎機會，凡加入台中購物節的店家，不論線上、線下都可成為特約商店，民眾在特約商店消費，點數就可乘以3倍，獲得3次抽獎機會，日日抽、周周抽、雙周抽，壓軸抽，好禮「獎」不完。

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