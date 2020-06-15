埔里杷城排洪道加裝「電眼」蒐證　往河道亂丟垃圾「最高罰6000元」

▲南投埔里鎮杷城排洪道常被亂丟垃圾，破壞市容瞻觀及河道水質，鎮公所已派員裝設監視器加強蒐證取締。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投埔里杷城排洪道，屢有民眾亂丟垃圾，甚至整袋垃圾都往河裡倒，河川保育志工對飄浮水域、破壞水質圾圾頭痛不已。鎮公所呼籲民眾發揮公德心，並已派員在河道旁架「電眼」監視器蒐證取締，最高可依廢棄物清理法罰款6000元。

全長約5公里的埔里鎮杷城排洪道，是市區重要排水設施，河道貫穿市區多里後注入南港溪，近來水質有逐年惡化趨勢，除了家庭廢水外，河道常飄浮垃圾，有礙市容觀瞻及破壞水質潔淨。埔里河川生態保育協會志工，雖派員定期清理河道中的垃圾，但民眾仍照丟不誤，甚至整袋垃圾也丟進去河裡，把河道當成露天垃圾場。

鎮公所清潔隊已在杷城排洪道中正橋以下，河道旁裝設8支監視器，預計17日啟用，針對亂丟垃圾行為進行蒐證取締，依廢棄物清理法可開罰1200元至6000元。

埔里鎮實施垃圾不落地多年，垃圾收運時間下午4點到晚間9點，考量垃圾車收運時間，與部分民眾生活作息無法配合，才衍生垃圾隨意棄置亂象。清潔隊表示，今年起每周三。周五晚間8時40分到9點，已在市區新增5處定點收運垃圾，讓錯過垃圾收運時間民眾，也能就近倒垃圾，千萬不要往河道亂丟，以免被蒐證罰款，傷了荷包。

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