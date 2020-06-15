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紐約州重啟「投訴暴增2.5萬件」　州長：違規次數過多…將直接暫停重啟！

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約市是紐約州最後一個重新開放的地區。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國疫情最嚴重的紐約州將於16日開始進入第三階段開放，不過州長古莫表示，近來解封之後有許多民眾和商家都未遵守相關規則，若持續發現違規行為，將暫停該地區的解封計畫。

古莫（Andrew Cuomo）14日表示，整個紐約州已經收到至少2.5萬件違反防疫規則的投訴，不管是民眾違規參加、舉辦大型集會，或是違反社交距離、沒有戴口罩等，而這些投訴地點都集中在曼哈頓、漢普頓（Hamptons）周圍的餐廳和酒館。古莫說，「大量違規行為等同於高病毒傳播的可能性，以及地方政府未盡到監督責任，我們唯一的選擇就是暫停整個地區的重啟計畫。」

根據約翰霍普金斯大學數據統計，美國確診數已超過200萬例，其中38萬多例集中在紐約州；全美死亡數達11萬5732人，紐約州佔了其中3萬餘人。古莫指出，紐約州14日的死亡數已降至23人，是自疫情爆發以來最低，「這是紐約人取得重要成就的大日子，我們正繼續取得重大進展。」

紐約州西部將於16日進入第三階段解封，可以進行低風險的青少年運動，如棒球、壘球、體操、曲棍球、越野賽和划船等。根據紐約州規定，每個開放階段需間隔兩周，且依照疫情嚴重程度決定順序，紐約市直到8日才開始第一階段開放，是最後一個重啟的地區。

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