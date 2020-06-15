北京新一波疫情傳染源揭秘！ 　流行病學專家：有2種可能

▲北京新發地市場。（圖／翻攝中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京14日新增本地確診病例36例、無症狀感染者6例。那麼，北京這一輪疫情的傳染源究竟在哪？中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友透露，北京市之前將近60天沒有出現病例，不應該是當地自然發生的，「這種的輸入有兩種可能，一種是污染的物品帶到了北京，還有就是感染的人進入北京造成的傳播擴散。」

據《央視》報導，他透露，在採集含有病毒的生物樣本的時候，「這些樣本都是儲存在低溫的環境，溫度越低，保存的時間越長，像冷凍一類的食品，如果污染的話，這個病毒可以在這些表面存活2~3個月的時間。」

現在有很多人擔心，這是否意味著疫情捲土重來？對此，吳尊友認為，經過幾個月的和新冠肺炎的鬥爭總結經驗，不會出現疫情捲土重來，「現在只是高度懷疑有物品污染可能性最大，但還要進一步的需要調查研究；盡可能不要去購買進口的農產品或者冷凍的食品，一定要煮熟了，不能生吃，同時我們在處理這些生食品的時候，要注意手的衛生。」

北京新冠肺炎疫情反彈，14日新增本地確診病例36例、無症狀感染者6例。國務院副總理孫春蘭14日指出，這次疫情與新發地農產品批發市場高度關聯，市場人員密集、流動性大，擴散的風險很高。

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