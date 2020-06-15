北京新冠肺炎又增36確診！　孫春蘭坦言：疫情擴散風險很高

▲新發地市場連夜撤離上萬人。（圖／翻攝北京青年报）

記者劉亭／綜合報導

北京新冠肺炎疫情反彈，14日新增本地確診病例36例、無症狀感染者6例。國務院副總理孫春蘭14日指出，這次疫情與新發地農產品批發市場高度關聯，市場人員密集、流動性大，擴散的風險很高。

北京截至6月14日24時，累計報告本地確診病例499例，累計出院411例，在院79例，累計死亡9例。尚在觀察的無症狀感染者7例。累計報告境外輸入確診病例174例，累計出院173例，在院1例。

▲北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

北京新發地市場所在的豐台區花鄉地區，14日正式升級為高風險地區，另外豐台區西羅園壇街道、北京房山區長陽鎮、西城區月壇街道、豐台區太平橋街道...等區都已升級為中風險地區。

孫春蘭強調，要採取堅決果斷措施，切實防止疫情擴散蔓延，以新發地及周邊地區為重點實施最嚴格的流調，展開深入全面的溯源工作，主動發現並控制感染源頭。

除此之外，孫春蘭也指示，對重點區域、重點人群檢測全覆蓋，逐步擴大檢測範圍，及時發現確診病例和無症狀感染者；嚴格社區管控措施；加強所有醫療機構發熱門診規範設置和改造；對全國農貿市場、餐飲等場所及物流等環節集中開展消殺，落實環境衛生等防控制度。

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