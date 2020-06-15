高雄成立「終結致中站」！韓粉網路拚連署：這次換我們反中

▲陳致中成罷免目標，目前已有連署站。（圖／記者洪靖宜翻攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市前市長韓國瑜6日被罷免成功後，網路上出現許多以罷免為目的的社團、粉專，號召群眾罷免政治人物，高雄市議員陳致中也是目標之一。高雄市前議長朱安雄之女朱挺玗在臉書上說明，希望眾人能一同罷免陳致中，別讓前鎮、小港的居民被看扁，同時附上「終結致中站」的地點，目前有人認購8000份連署書，預計16日送達，只要到現場領取，就可以連署罷免。

挺韓大將杏仁哥14日在臉書貼出一張照片，上面分別印有桃園市議員王浩宇、高雄市議員陳致中、高雄市議員黃捷與台中市立委陳柏惟的畫像，還列出了不同的罷免口號，意在號召群眾罷免4人。

杏仁哥提到，陳致中來自貪汙家庭，且還有嫖妓的黑歷史，是「嫖妓的議員」，目前已設立連署站，罷免也有正當性，「我們為正義罷起來吧！」

▼杏仁哥臉書點名罷免4民代，陳致中赫然在列。（圖／翻攝臉書《杏仁哥》）



此外，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」也在臉書上分享一張「誠摯終結站」的圖片，上方列出罷免陳致中的連署書代收處（高雄市前鎮區新生路32號，鎮南宮牌坊旁），號召群眾一同「＃抗中保台救高雄」。

該臉書粉專說明，目前罷免陳致中的連署工作正式啟動，尚缺志工幫忙收集連署書，「以下有三個時段讓您選擇」，分別是上午9點到下午1點、下午1點到下午5點、下午5點到晚間8點的時段，只要撥打報名電話，或是網路留言，就能盡一份心力。

▼網友發起罷免陳致中連署。（圖／翻攝臉書《韓黑父母不崩潰》）



高雄市前議長朱安雄之女朱挺玗看見這項行動，害怕民眾若貿然設立罷免連署站點，會受到不公平的對待，因此提供了前鎮服務處，作為連署站點，「原因無他，就是覺得若民進黨要讓天下唯恐不亂，那就一起亂吧！我雖然屬性是國民黨，但也實在看不下去黨內的怯戰和沒有培養在地人才的文化！於是，就這樣吧！讓我們目標一致的罷免陳致中！」

她說明，自己並非活動發起人，只是提供連署站點，「謝謝一群默默發起的在地人。」她還將服務處戲稱成「終結致中站」，目前已有連署書送達，服務處會代為整理、隨時更新數量，還有人認購8000份連署書，預計16日送達，民眾如果沒有連署書，可以直接到場領取、連署。

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▼朱挺玗提供服務處罷免陳致中。（圖／翻攝臉書／朱挺玗）