　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

唐鳳遭爆「監視Line群組對話」！韓粉社團瘋傳…網看帳號傻眼：裝睡的人叫不醒

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼政委唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲唐鳳被韓粉爆料，利用Line帳號監視群組對話。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

近日Line上瘋傳一段謠言，該謠言指稱，行政院政委唐鳳利用官方帳號「美玉姨」監控群組、對話的訊息，還有韓粉出面證實「是已查到的正確資訊」，希望眾人小心，離譜的言論讓網友紛紛傻眼。

一名網友在臉書粉專「韓粉父母無助會」上爆料，有韓粉長輩不斷轉傳，Line官方帳號「美玉姨」號稱網路防詐騙，實際上則是「唐鳳開發侵入網路」的，用以監控群組對話、訊息，希望眾人小心，讓他感到相當傻眼。

這名網友說明，謠言2019年就有人不斷轉傳，當時也有新聞報導證實，是香港工程師所寫的闢謠AI，「好無言，闢謠反被謠言誤，只要反指控告訴你真相的都是假的就可以輕易上鉤。我懷疑他們不是不想弄清楚事實，而是只選擇自己想要相信的，裝睡的人永遠叫不醒。」

▼美玉姨可以幫忙分析line群組的假消息。（圖／ETtoday資料照）

▲▼美玉姨可以幫忙分析line群組的假消息。（圖／記者魏雅芬攝）

該網友貼出的訊息上寫著，「轉貼：敬告各位好友：有關（美玉姨）它不是網路防詐騙的機器，它是（唐鳳）開發侵入網路，千萬不能加入．另（美玉姨）是在監控我們群組的對話及訊息請大家小心，這是已查到的正確資訊，請小心。」

眾人看完離譜謠言，傻眼留言回應，「活在平行世界中」、「他們到底把唐鳳當成什麼啊XD」、「現在還有喔XD這則超久了，一堆網路謠言都是從賴裡傳出來的」、「查證沒那麼困難，可惜那一群人只願意相信自己想相信的，而不願意知道真相。」

事實上，官方帳號「美玉姨」是一位32歲的徐姓女工程師開發，由於深深體會過Line上面假訊息充斥，因此寫了一段程式，讓「美玉姨」來替網友分辨新聞真假，沒想到竟然被說成用來監視對話的機器人，讓人相當無言。

►Dior潤唇膏超特價！全球每3秒賣出一支

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

▼網友爆料，近日韓粉社團不斷轉傳美玉姨的謠言。（圖／翻攝臉書《韓粉父母無助會》）

▲▼網友爆料，近日韓粉社團不斷轉傳美玉姨的謠言。（圖／翻攝臉書《韓粉父母無助會》）

ET快訊
24歲正妹奪「AV奧斯卡影后」！　辣照「邪惡視角」曝光
台灣還有哪裡需要捷運？　網友一面倒狂推1縣市：早就該蓋好了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

唐鳳遭爆「監視Line群組對話」！韓粉社團瘋傳…網看帳號傻眼：裝睡的人叫不醒

退休教授高喊「槍斃蔡英文」　王定宇：必須嚴辦，最重關2年

沈榮津接替陳其邁掌副閣揆呼聲最高　有3大關鍵因素

杏仁哥列陳致中「兩大罪狀」　號召韓粉罷免：不要讓嫖蟲笑我們傻

江啟臣：高雄補選一定戰　提名人選朝不能輸的方式思考

蔡壁如批陳時中：不敢為政策辯護　打擊公務員信心

柯建銘：立院黨團規劃29日召開臨時會　處理考監、NCC人事同意權案

民進黨權力核心7月大改組　15日執委選舉開始領表登記

杏仁哥點名罷免4人選「列出超狂slogan」！韓粉激喊：開戰啦

談民眾黨多元開放　柯文哲開玩笑：民進黨打安眠藥比較不會吵

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

唐鳳遭爆「監視Line群組對話」！韓粉社團瘋傳…網看帳號傻眼：裝睡的人叫不醒

退休教授高喊「槍斃蔡英文」　王定宇：必須嚴辦，最重關2年

沈榮津接替陳其邁掌副閣揆呼聲最高　有3大關鍵因素

杏仁哥列陳致中「兩大罪狀」　號召韓粉罷免：不要讓嫖蟲笑我們傻

江啟臣：高雄補選一定戰　提名人選朝不能輸的方式思考

蔡壁如批陳時中：不敢為政策辯護　打擊公務員信心

柯建銘：立院黨團規劃29日召開臨時會　處理考監、NCC人事同意權案

民進黨權力核心7月大改組　15日執委選舉開始領表登記

杏仁哥點名罷免4人選「列出超狂slogan」！韓粉激喊：開戰啦

談民眾黨多元開放　柯文哲開玩笑：民進黨打安眠藥比較不會吵

搶救228烈士湯德章故居行動成功達標！　8千多人讚助募得2多千萬元

土城15年老字號「行李箱賣600元」！員工淚曝辛酸　霸氣老闆：虧錢也要發薪

新堀江掛上「追悼許崑源」！白色看板被酸爆　攤商曝背後原因

「吃半熟豬肉」18歲男體內爬滿寄生蟲　頭痛到爆炸求醫…照出超驚悚影像

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！　直播氣哭了…委屈罵：誰來體諒賣家

唐鳳遭爆「監視Line群組對話」！韓粉社團瘋傳…網看帳號傻眼：裝睡的人叫不醒

高雄成立「終結致中站」！韓粉網路拚連署：這次換我們反中

因疫情已停賽3個月　大馬女神發長文細數好多的第一次

北京陷二波疫情…楊紫爆「隔離14天劇組停拍」　本尊曬鐵證照打臉

墾丁民宿「深夜開趴」！爬屋頂嘶吼唱歌、放鞭炮　他住隔壁崩潰：根本災難

蝸牛爬水管狂嗑驅蟲蚊香！　身體冒「青筋」網驚：變浩克

政治熱門新聞

杏仁哥列陳致中兩大罪狀　號召韓粉罷免

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

市長敗選後...陳其邁「列20個錯誤」在電腦上

唐鳳遭爆監視Line群對話　韓粉社團瘋傳

退休教授喊「槍斃蔡英文」　王定宇：嚴辦

韓國瑜遭解職後…高市府代理局處長全到位！

沈榮津接替陳其邁掌副閣揆呼聲最高　有3大關鍵因素

杏仁哥點名罷免4民代！韓粉激喊：開戰啦

韓國瑜不拿總統大選補助　他：又落後老英一大截

柯：信用卡是副卡　怎不尊重女性？

韓粉凱道遊行空拍照曝！網看傻：可憐哪

點名罷免3綠委！凱道抗議竟喊：槍斃蔡英文　警方回應了

阿兵哥打靶找生存遊戲業者來教　中校遭軍方

江啟臣：高雄補選一定戰

更多熱門

相關新聞

唐鳳國二中輟　「跑大學旁聽2年」神炸

唐鳳國二中輟　「跑大學旁聽2年」神炸

有網友日前在PTT貼文，討論唐鳳也跟一般人一樣揹了房貸「好平凡」，意外釣出本人親自解答。就有鄉民趁機開口「唐鳳政委可以幫我錄畢業影片嗎？」唐鳳欣然答應「沒問題，站內信和我說要寄到哪裡 XD」，並承諾會錄一個通用版的畢業影片。日前影片出爐，分成一般版與高教版，都公布在網路上，唐鳳也自曝曾是輟學生的經歷。

唐鳳3年前揹房貸千萬　本尊親釋

唐鳳3年前揹房貸千萬　本尊親釋

學起來！唐鳳的蕃茄工作法

學起來！唐鳳的蕃茄工作法

袁艾菲做菜到一半　唐鳳驚喜探班

袁艾菲做菜到一半　唐鳳驚喜探班

台科大學生：單身24年交不到女友怎辦？　唐鳳妙回笑翻

台科大學生：單身24年交不到女友怎辦？　唐鳳妙回笑翻

關鍵字：

美玉姨唐鳳闢謠造謠

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

台灣哪裡要捷運　網友狂推1縣市

陰謀論瘋傳：下周世界末日！

北京再爆新冠肺炎　病毒「歐洲輸入」

救護車上的字全印反　他解答了

新北警破窗救女童！被起底是天菜帥警

寶萊塢帥氣男星「在家上吊輕生」

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面