唐鳳遭爆「監視Line群組對話」！韓粉社團瘋傳…網看帳號傻眼：裝睡的人叫不醒

▲唐鳳被韓粉爆料，利用Line帳號監視群組對話。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

近日Line上瘋傳一段謠言，該謠言指稱，行政院政委唐鳳利用官方帳號「美玉姨」監控群組、對話的訊息，還有韓粉出面證實「是已查到的正確資訊」，希望眾人小心，離譜的言論讓網友紛紛傻眼。

一名網友在臉書粉專「韓粉父母無助會」上爆料，有韓粉長輩不斷轉傳，Line官方帳號「美玉姨」號稱網路防詐騙，實際上則是「唐鳳開發侵入網路」的，用以監控群組對話、訊息，希望眾人小心，讓他感到相當傻眼。

這名網友說明，謠言2019年就有人不斷轉傳，當時也有新聞報導證實，是香港工程師所寫的闢謠AI，「好無言，闢謠反被謠言誤，只要反指控告訴你真相的都是假的就可以輕易上鉤。我懷疑他們不是不想弄清楚事實，而是只選擇自己想要相信的，裝睡的人永遠叫不醒。」

▼美玉姨可以幫忙分析line群組的假消息。（圖／ETtoday資料照）



該網友貼出的訊息上寫著，「轉貼：敬告各位好友：有關（美玉姨）它不是網路防詐騙的機器，它是（唐鳳）開發侵入網路，千萬不能加入．另（美玉姨）是在監控我們群組的對話及訊息請大家小心，這是已查到的正確資訊，請小心。」

眾人看完離譜謠言，傻眼留言回應，「活在平行世界中」、「他們到底把唐鳳當成什麼啊XD」、「現在還有喔XD這則超久了，一堆網路謠言都是從賴裡傳出來的」、「查證沒那麼困難，可惜那一群人只願意相信自己想相信的，而不願意知道真相。」

事實上，官方帳號「美玉姨」是一位32歲的徐姓女工程師開發，由於深深體會過Line上面假訊息充斥，因此寫了一段程式，讓「美玉姨」來替網友分辨新聞真假，沒想到竟然被說成用來監視對話的機器人，讓人相當無言。

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▼網友爆料，近日韓粉社團不斷轉傳美玉姨的謠言。（圖／翻攝臉書《韓粉父母無助會》）

