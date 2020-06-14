香港反修例一周年研究　94.2%受訪者稱「越來越愛香港」

▲香港反修例運動持續超過一年。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

香港反修例運動持續超過一年，街頭頻現警民對峙衝突，尤其以年輕人為主的抗議運動仍在持續，使得不少港民對未來感到憂心。根據香港某機構於去年疫情爆發前進行的「反修例運動與青少年情緒健康」研究指出，七成半受訪青年感到難過，普遍出現情緒問題；研究提到，94.2%受訪者認為「越來越愛香港，願意為這裡的人付出」。

▲港警於街頭對示威者進行驅離。（圖／路透）

《香港01》報導，香港突破機構在2019年10至11月間進行「反修例運動與青少年情緒健康」研究，於港九新界等地，以街頭問卷形式訪問10至29歲青少年，成功收回542份問卷。其中，74.4%受訪者為全職學生，平均年齡18.6歲。

研究發現，自反修例運動開始，受訪青年的抑鬱度為2.8分（5分最高），七成半感到難過，反映青年普遍出現情緒問題。此外，受訪者對反修例運動感到的危機程度，評分為6.9分（10分為最高），72.8%認為危機源自「民主、人權、自由受削弱」；58.4%認為是「社會出現不公義」。

▲香港有研究機構進行調查，94.2%受訪青年稱「越來越愛香港」。（圖／路透）

研究指出，當年輕人認為香港有危機，情緒越容易產生困擾。其中，94.6%受訪者感受到他人的痛苦絕望，他們在這段期間普遍經驗「同行共感」，即受訪者有經歷「共感經驗」及「互補學習」兩種情況，數據反映青少年體會別人痛苦、與他人共同承擔困難、包容互補。

此外，有95.7%受訪者認為，自己與其他在香港生活的同為香港人；94.2%更認為自己「越來越愛香港，願意為這裡的人付出。」

突破機構事工研究發展經理陳競存表示，面對香港局勢的急劇變化，青少年普遍具有危機感，亦有負面情緒，研究同時顯示，青年有強烈的歸屬感、身份認同，以及「同行共感」的經驗，給予青年願意積極面對困境的正面力量。