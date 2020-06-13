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畢業季青年專班開跑！　19歲職訓學銲接月薪逾50K

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▲雲嘉南分署長劉邦棟（前左3）及職訓師劉文賢（左4）肯定銲接學員許嘉瑋（中未帶眼鏡）等人表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲雲嘉南分署長劉邦棟（前左3）及職訓師劉文賢（左4）肯定銲接學員許嘉瑋（中未帶眼鏡）等人表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

畢業季來臨，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出特殊銲接和數位設計2個青年專班，報名即日起至7月6日止，去年底結訓的特殊銲接班學員許嘉瑋，年僅19歲，結訓後投入銲接工作，短短半年月薪已逾50K。

特殊銲接班學員許嘉瑋，國高中時叛逆，常翹課、打架鬧事，最嚴重一次遭到收押，當時媽媽去探望時，隔著玻璃窗心疼地跟他說：「人家在外面玩，你在裡面受苦」，母子當場都心酸落淚說不出話來，這也讓許嘉瑋下定決心改變、走向正途，不再讓家人擔心。

▲雲嘉南分署長劉邦棟（前左3）及職訓師劉文賢（左4）肯定銲接學員許嘉瑋（中未帶眼鏡）等人表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

去年許嘉瑋在親戚鼓勵下，參加半年的銲接職訓後，順利取得氬氣鎢極電銲證照並進入銲接廠上班，從事一般管路、爐管、欄杆、鋼構等銲接工作，短短半年月薪已逾50K。許嘉瑋說，銲接火源溫度多為1千多度以上，環境悶熱相當辛苦，但每次銲完打開眼罩的那一刻，就覺得看到一個完美的藝術品，非常有成就感，特銲班職訓師劉文賢也肯定他的做工、紋路都有中上的水準。

許嘉瑋說，年青人要腳踏實地、吃苦耐勞，只要肯拚，一定有機會，未來也希望自己能創業，用雙手銲出一片天，回報與感謝父母對他一路上的愛、陪伴與不放棄。

雲嘉南分署長劉邦棟說，銲接在汽車、鍋爐、鋼骨結構、高科技及橋樑等應用很廣，市場需求量大，平均日薪約為1500元，工作1至2年後日薪可達2000至3000元以上，因應畢業季也特別開青年專班，希望培育更多銲接人才，劉邦棟說，青年專班15歲以上待業者即可報名，15至29歲的適訓青年將優先錄取，訓練期間自7月16日至12月16日，訓練時數860小時，報名即日起至7月6日止。

劉邦棟說，除了特殊銲接和數位設計2個青年專班，也推出一般職前訓練班，包括消防安全設備管理、應用電子、CNC銑床、漆作風格設計等15班，報名即日起至7月6日止，詳情可上分署官網（https://s.yam.com/nXTcT）查詢。

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