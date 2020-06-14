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國安法執法港警需「品格審查」　保安局長：要對付善於隱藏的高手

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▲香港示威者在旺角堵路，港警隨後前來驅趕。（圖／路透社）

▲港警將成立新機構執行港區國安法。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

香港保安局長李家超日前對外透露，港警將成立新部門執行「港區國安法」。李家超今（14日）在電視節目上提到，這個警隊新設立的部門成員要通過品格審查，包括對香港的忠誠度、遵守保密原則、對維護國家安全的看法及理念符合當局的要求等三大要件，「新設機構要對付的對手可能非常聰明，是高手，擅於隱藏行動。」

▲▼香港保安局長李家超接受央視專訪。（圖／翻攝央視）

▲香港保安局長李家超。（圖／翻攝央視）

《香港01》報導，李家超表示，執法不一定是在條例生效首日即作拘捕行動，新設機構是為了履行法律責任，這也是全國人大決定的一部分。他提到，新成立的隊伍日後要專業化，才能提升部門效益，同時亦會安排相關法律專家提供支援，「其他紀律部隊亦可在一定程度上幫忙，因為不同部隊都有各自的反恐經驗，但總體都是以警隊為主力。」

▲▼香港警察。（圖／路透）

▲執行港區國安法的新部門警員得符合品格審查三大要件。（圖／路透）

此前，李家超10日接受《南華早報》專訪時曾透露，港警將設立新部門執行「港區國安法」，負責收集情報、調查和培訓人員，這一部門會由警務處長鄧炳強指揮，此外，警隊也同時展開成立新部門的前期工作，包括審視資源調撥、人力及輔助設備等。

對於這批專責隊伍的實際人力運用，李家超表示，成員要有很強的分析力、洞察力，也要通過品格審查，包括對香港的忠誠度、遵守保密原則、對維護國家安全的看法及理念符合當局的要求等。

李家超強調，「新設機構要對付的對手可能非常聰明，是高手，擅於隱藏行動。」至於港警的新部門會如何與大陸有關機構合作，李家超沒有明說，但他提到，港警在執行新法律時，「會和現在一樣，與內地警方分享情報。」

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