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譴責罷課公投反「港版國安法」　中聯辦：教育只有一國之責沒有兩制之分

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲香港民主派團體將於14日發起「罷工罷課公投」。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

為了表達反對「港版國安法」，香港民主派團體將於14日發起「罷工罷課公投」。對此，除了大陸港澳辦嚴厲譴責以外，香港中聯辦發言人今（12）日也強調「教育有著鮮明的主權屬性，在培養合格國民、厚植家國情懷這個大是大非問題上，只有『一國』之責，沒有『兩制』之分。」

中聯辦發言人指出，香港的成功來之不易，但近年來有政治團體和別有用心的政治勢力千方百計地把政治帶入校園，令學校的正常教學秩序受到極大衝擊，使香港教育呈現一些「觸目驚心」的亂象，嚴重影響青少年的健康成長。

「回歸祖國之後，香港憲制秩序發生根本變化，結束一百多年被殖民的歷史，成為中華人民共和國的一個特別行政區。」發言人稱，對於香港的教育而言，這一歷史性轉折喻示著，香港社會各界和教育工作者有一個共同的使命，就是要建立年輕一代對「一國兩制」的價值認同，這不僅是香港教育界必然要做的，也是社會責任。

▲▼中國,香港,習近平,林鄭月娥。（圖／路透社）

發言人稱，「教育有著鮮明的主權屬性，在培養合格國民、厚植家國情懷這個大是大非問題上，只有『一國』之責，沒有『兩制』之分。」最後強調「教育是全社會共同的事業，希望香港各界與特區政府一道，痛定思痛、正本清源，引導學生明是非、行正路、守法治，努力為香港下一代營造健康成長的環境，為『一國兩制』事業行穩致遠提供強大的教育支撐。」

另一方面，港澳辦發言人也強調，香港的教育，是香港的大事，也是國家的大事，教育不容玷污，校園不容玷污，學生不容玷污，「請家長守護好自己的孩子，請教師守護好自己的學生，請學校守護好自己的大門，請所有香港人守護好自己的家園和未來。」

▲香港6/9遊行。（圖／路透社）

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