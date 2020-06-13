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反送中周年「台港同行」晚會撐香港　林夕：你要我們恐懼我偏不怕

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▲▼ 反送中周年晚會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲作詞人林夕。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

反送中一周年，台灣多個公民團體今（13日）晚6時於自由廣場舉辦「抗爭未完，台港同行」晚會活動。知名作詞人林夕指出，希望用自己的力量，告訴這個政權，「我們沒在怕，你們要我們恐懼，我就偏不要」。

主辦團體指出，去年6月12日「送中條例」進入香港立法會二讀，港警向群眾發射反送中運動的第一發催淚彈，而一年過去，香港警察依舊暴力鎮壓，7月1日佔領立法會的示威者面臨暴動罪控告，中國更強推「港版國安法」，令一國兩制名存實亡。

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▲▼ 反送中周年晚會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 反送中周年晚會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 反送中周年晚會 。（圖／記者崔至雲攝）

面對香港局勢，林夕指出，其實早10年、20年前就在憂心了，香港局勢每一天都有新的發展，前幾天香港教育局長還發文給各學校，表示《願榮光歸香港》這首歌是禁歌，禁止學校師生播放，另外則規定校園要唱《熱愛基本法》。林夕怒批香港教育局，「真的是要瘋了」，教育局什麼時候變成音樂評論人了？憑什麼規定校園要唱什麼歌、不能唱什麼歌？

▲▼ 反送中周年晚會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲反送中周年晚會 。（圖／記者崔至雲攝）

總統蔡英文提出「人道救援行動方案」，指示行政院組成專案小組，以政府公法人公私協力、由政府編列專案預算等原則，完善援助機制。對此，林夕則說，希望台灣政府不要逼迫太緊，因為港澳條例現在要動，其實不是時機，會牽扯到很多，不希望因香港情勢而影響到台灣政府，「懇請立法院的某黨，不要忽然跳出來這麼的幫香港，有些事情能做不能說，希望台灣政府可以拿捏好分寸」。
 

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