反送中週年民團隔空聲援香港　總統府：撐港人決心始終一致





▲蔡英文多次表達撐港人態度。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

香港反送中運動走過一週年，台灣多個公民團體13日晚間將在自由廣場舉辦晚會，隔空聲援香港，同時也喊話蔡政府兌現人道救援承諾， 對此，總統府強調「撐香港、撐港人」的決心始終一致。

對於香港局勢，蔡英文多次表達撐港人立場，強調「不會坐視民主自由、人權在香港倒退」的態度。針對這次公民團體舉辦的撐港晚會及訴求，總統府13日回應指出，「我們密切關注香港的情勢，政府『撐香港、撐港人』的決心，也始終一致。目前行政院也已經啟動『香港人道援助關懷行動專案』的研議，以接續前一階段的協助。」

行政院發言人丁怡銘強調，政府一直密切注意仍在發展中的香港情勢，尤其是為因應港版國安法立法情形及其作為，對港人的協助，政府必須要有更完整細緻的規劃。

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