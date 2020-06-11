一張圖曝「吳秋麗局長日常」　李正皓：戴24萬元香奈兒鑽錶、臉畫大紅口紅

▲李正皓指，吳秋麗才是真正珠光寶氣、大紅口紅。（合成圖／左圖記者洪正達翻攝、右圖翻攝高雄市法制局網站）

記者陳俊宏／綜合報導

時代力量議員黃捷到高雄市議長許崑源靈堂上香致意，離開時卻掩面痛哭，外傳是遭高雄市法制局長吳秋麗嗆為何要塗大紅口紅。對此，名嘴李正皓貼一張對比圖表示，「右手戴玉鐲、左手戴要價24萬香奈兒j12鑲鑽款手錶，臉畫大紅口紅簽公文，這就是吳秋麗局長的日常。」

吳秋麗質疑黃捷，「我沒有在靈堂嗆她，也沒有罵她，不知道她為何哭給媒體拍。」但民進黨議員則表示，「黃捷不是刻意出去哭給媒體看的，當天在靈堂內，我就在坐在黃捷旁邊，當時就看到黃捷哭得眼紅鼻子紅，還很納悶她跟議長感情何時變這麼深厚。」

對此，黃捷也親自回應，在靈堂內就沒控制好情緒，「我覺得吳局長說的是不是事實，這問在現場的人就知道了。我也不想再去怪罪或是回擊，這些好像都沒有太大意義了。」

▲▼黃捷8日離開許崑源靈堂時爆哭。（圖／記者張榮恩攝）

黃捷表示，「當時的狀況，我其實也是滿悲傷的，跟現場人一樣悲傷，我自己情緒沒有控制好，比較不好意思。我情緒一直都滿低落的，所以對於局長的指教，我就虛心受教。」她指出，「吳局長說她是長輩，說兩句不為過。的確我是晚輩，太年輕了，現場沒有控制好情緒，這是我比較要再學習的。」

而李正皓9日在臉書貼出黃捷和吳秋麗的對比照說，「這張照片是黃捷步入靈堂前的照片，請問哪裡大紅口紅？真正珠光寶氣、大紅口紅的是照片右邊的那位女士，吳秋麗。右手戴玉鐲、左手戴要價24萬香奈兒j12鑲鑽款手錶，臉畫大紅口紅簽公文，這就是吳秋麗局長的日常。」

李正皓並質疑，「只是不知道未來雄檢開始偵辦高雄振興嘉年華，發現裡面標案內容弊案重重時，吳秋麗局長身為當事人，還能不能如此雍容華貴地出庭應訊？我們一起看下去。」

▼李正皓說，吳秋麗右手戴玉鐲，左手戴要價24萬香奈兒j12鑲鑽款手錶，臉畫大紅口紅簽公文。（圖／翻攝高雄市法制局網站）

▼黃捷10日再度回應此事。（圖／記者洪靖宜攝）