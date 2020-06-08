陳以信稱高雄歷史「又高又雄」被日文系助教打臉　呂捷：不能怪他

▲國民黨立委陳以信發文引發網友熱議。（圖／陳以信臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜被罷免，令黨內同志憤慨。國民黨立委陳以信6日在臉書PO出一張高雄85大樓街景照表示，日本之所以將打狗改為「高雄」，就是希望這個城市「又高又雄」。此文一出，引發網友熱議，有學者更直接打臉。

陳以信說，照片中的八五大樓曾是台灣最高的大樓，但在民進黨執政20多年後，高雄的風華就黯淡了，繁榮就不見了，外國人都走了，年輕人也離開了。

陳以信表示，韓國瑜罷免成功，也代表著高雄人再度做了決定，趕走國民黨的整骨路線，迎回民進黨的整容路線，這是宿命，也是預言。「一百年前，日本人將打狗改名高雄，就是希望這個城市又高又雄」，然而一百年後，這個城市的下一代，決定親手將這希望埋入歷史裡頭。

實踐大學應用日語系助理教授蔡亦竹在該貼文留言：「大哥，是因為打狗的台語發音跟京都的高雄町一模一樣好嗎？不要連講高雄都沒扯到中華文化就渾身不對勁好嗎？」、「一日不瞎掰渾身不對勁」。

▲實踐大學應用日語系助理教授蔡亦竹打臉陳以信。（圖／翻攝臉書）

前民進黨青年部主任吳濬彥也分享陳以信貼文截圖，在臉書發文表示「不知道哪裡來的歷史觀，散播錯誤知識有沒有一點公眾人物的道德呀。高雄過去名Tá-káu（打狗），Táⁿ-káu是平埔族馬卡道族(Makatau)語，日本人改高雄是因為漢字高雄的日語就唸作Takao」、「誰跟你又高又雄，不然我們宜蘭是又宜又藍喔？台北又台又北？又以又信！我還愛人又一又一唷。」

高雄補教名師呂捷也在粉專發文說，「嗯...那我如果搬到台北我要住『大直』，『又大又直！』，其實不能怪他，陳委員1972年生，換算下來…當年陳委員讀高中的時候歷史課程應該沒有台灣史。」但他建議陳以信委員可以在每個禮拜天晚上八點準時收看他的節目呂讀台灣。

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者李毓康攝）

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