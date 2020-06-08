陳以信：高雄在日本京都是名山　批評者只知其一不知其二

▲陳以信。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免，國民黨立委陳以信在臉書PO出一張高雄街景照並表示，100年前日本之所以將打狗改為「高雄」，就是希望這個城市「又高又雄」，此話一出狂被打臉。對此，陳以信8日上午在立法院受訪表示，批評者只知其一不知其二。

陳以信指出，網路上批評的人，「只知其一，不知其二」，高雄這個地名，除了取自原住民平埔族發音外，高雄當時在日本京都是一座名山，山勢雄偉，上面有日本護國神寺，當時才取名為高雄，而不取名同音的「高偉」，就是有此用意，所以批評他的人，「只知其一而不知其二」。

陳以信指出，高雄取名至今已經100周年，當時高雄改變地名，是日本一連串的同化政策的開始，1920年代日本展開內地延長主義，而內地延長主義就是台灣人要改日本的名字，台灣地名要改日本地名，日本相關制度典章，也可以直接適用台灣。

陳以信提到，接著日本就展開南進政策，當時就將高雄視作日本未來在南進計畫最重要的基地，正因如此，日本拿下西沙群島、南沙群島後，就改名為西南群島，而且劃為高雄州，所以是從日本時代，就已經由高雄來管理西沙和南沙，作為日本大東亞的基地，這是日本在戰前一連串改名緣故。

▲陳以信發文引發網友熱議。（圖／陳以信臉書）

陳以信認為，批評的人是在轉移焦點，高雄在戰後從加工出口區之後開始發展，加工出口區帶來經濟起飛，使得高雄繁榮，有許多國際化建設，繁榮經濟狀況下，鹽埕地價並不會輸給台北市，他在臉書上貼的照片就是鹽埕哈瑪星附近，哈瑪星在日文來說，是濱線鐵路的意思。

陳以信提到，戰後，高雄延續日本人重工業規劃發展，在高雄發展重工業，並配合當時台灣出口導向經濟擴張政策，因此，將高雄建設為加工出口區，帶來台灣2位數經濟成長，台灣的經濟起飛與高雄有很大的脈絡關係。

陳以信提及，高雄在民進黨執政20年後，從整骨經濟路線轉化為整容化妝路線，高雄人值得更好的環境跟生活，但經濟和工作都消逝了，很多年輕人的父母就是抱著在高雄成家立業的希望來到高雄，但20年後高雄經濟發展停了，地價長期沒成長，也沒工作機會，下一代年輕人只好到外地找工作。

陳以信強調，之所以在臉書PO照談高雄，就是希望大家再回到100年前去思考，從打狗城市營造成為亞洲重要城市，起心動念就是希望高雄「又高又雄」，希望高雄引領台灣、整個東南亞的脈絡，只要找回發展路線，高雄遲早能找回原本的光華。

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