「關西=咸菜」全台10地名都跟日文有關！教育部小編一張圖秒懂

▲教育部雅婷小教室解惑台灣地名來源。（圖／翻攝自教育部臉書）※點圖放大

記者林育綾／綜合報導

國民黨立委陳以信不滿霸韓結果，PO文表示百年前「日本人將打狗改名高雄，就是希望這個城市又高又雄」，此說法也招來網友狂酸「歷史老師要哭了！」今（9）日教育部臉書「雅婷歷史小教室」也發文解釋地名由來，表示原名其實是馬卡道族語，「打狗」是譯稱，發音接近京都附近的高雄山（Takao），後來才被更名為「高雄」。

教育部臉書粉專今（9）日PO出「雅婷歷史小教室」，解釋台灣10個地名的由來，其實都跟日文有關。這是因為台灣在百年前經歷過日治時期，例如台北松山原名「錫口」是閩南語發音，凱達格蘭族所稱之「河流彎曲處」，因景色與日本的松山（Matsuyama）相似，才更名為松山。

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還有新竹「關西」最初地名為美里莊，後稱為「咸菜棚」，當地多為客家移民，因客語「咸菜」發音與日語「關西（Kansai）」讀音相近，才更名為關西。嘉義「民雄」原名叫「打貓（Taneaw）」，是洪雅族社名的閩南語近音譯字，與日文「民雄」讀音Tamio相近，後來取其漢字更名為民雄。

網友看了也紛紛大讚「雅婷好厲害！」「雅婷，應該是又雅又婷，又文雅又婷婷玉立！」「不是又高又雄，有人不依」，還有網友標記陳以信立委「快來上一下歷史課，才不會顯得歷史又糟又糕哦」。

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