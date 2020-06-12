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侯友宜率13防疫供應商見酈英傑　AIT肯定新北超前部署「一起努力合作」

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▲▼美國在臺協會(AIT)與新北防疫物資供應鏈見面會，新北市長侯友宜向AIT處長酈英傑介紹新北市多家防疫產品公司所生產的防疫產品。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜向AIT處長酈英傑介紹新北市多家防疫產品公司所生產的防疫產品。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜12日率13家新北市防護裝備及生技產業廠商，與美國在台協會(AIT)處長酈英傑會晤，向美方完整介紹新北上中下游防疫物資供應鏈，也協助廠商直接向AIT說明赴美拓商的各項需求與問題。

侯友宜表示，後疫情時代我們持續關注全球疫情，與國際夥伴密切合作，新北市以地方政府角度，率先與AIT推動落實「台美防疫夥伴關係聯合聲明」中物資交流項目，也協助新北廠商掌握防疫物資新商機，搶先接軌美國等國際市場。

侯友宜表示，他就任以來與酈英傑多次會面，酈英傑願親自聆聽在地產業聲音，展現接地氣、有溫度、認真做事的風格，感謝AIT給新北廠商機會，也希望這次見面會能為全球疫情控制、美國供應鏈重組及新北產業升級，創造三贏。

新北市府在防疫期間捐贈歐美友好城市防疫物資及英文版防疫手冊，事後台北、桃園、台中及花蓮縣政府皆打電話詢問相關方法。

同時，新北市成為六都首先落實該聲明的城市，酈英傑於日前至新北市政府會晤侯友宜，雙方促成新北市防疫產業及生技廠商成為出口美國高品質防疫產品的可靠夥伴。

這次防疫工作，市府團隊從3月就推出全國第一本城市英文數位防疫手冊、影片，以及英文城市防疫交流臉書專頁，主動分享至歐美重要城市手上。4月提供美國紐約市、辛辛那提市及德國史坦堡縣面罩、隔離衣、布口罩等防護裝備，另一批也已運抵舊金山市。而新北超前部署的經驗，吸引了多場線上國際論壇的邀請，市府會持續的加強國際接軌，與全球城市並肩作戰。

酈英傑針對新北市防疫超前部署的措施以及醫療資源上給予非常高的評價與肯定，也承諾跟新北一起努力合作。市府將安排新北市防疫產業PPE及生技廠商見面會，行銷新北製造力，成為出口美國高品質防疫產品可靠的夥伴 (reliable partner)，更要與美國城市辦理專家線上論壇，分享Taiwan Model下新北市的新型態安全生活模式。

▲▼美國在臺協會(AIT)與新北防疫物資供應鏈見面會，新北市長侯友宜向AIT處長酈英傑介紹新北市多家防疫產品公司所生產的防疫產品。（圖／記者湯興漢攝）

▲美國在臺協會(AIT)與新北防疫物資供應鏈見面會。（圖／記者湯興漢攝）

本次共13家新北相關企業與會，現場展示防護衣、額溫槍、布口罩、快篩試紙等各項防疫產品。與會廠商表示，國際市場對防疫物資需求仍高，很高興市府安排與AIT直接會晤，給大家機會討論赴美銷售相關問題，也樂見自家產品可幫助減緩全球疫情。

秘書處長饒慶鈺表示，疫情爆發後，市府與美國紐約、舊金山、辛辛那提在防疫物資及公衛專家會議上頻繁交流，以行動落實「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，除籌辦今天活動，下周五(6/19)也將與舊金山灣區舉辦視訊會議，整套輸出新北防疫經驗。饒慶鈺表示，我們援外物資都來自新北廠商，歐美城市對防疫物資品質要求高，新北產品的高品質，使新北成為國際友人心中可靠的夥伴。

新北市擁有全國最大的製造業聚落，超過2萬家工廠，全國1/4的製造業都在新北，且擁有近萬家金屬、塑膠、機械設備等上游產業鏈之工廠，產業供應鍊結構多元且完整。其中生技製造業約1,800家，橫跨製藥生技、醫療器材、應用生技等領域，並以製造技術見長之醫療器材、應用生技領域的特用化學為核心，本市GMP醫療器材廠佔全台1/3，為全台數量之冠。

新冠肺炎影響全球，新北市超前部署防疫措施及率六都之先援助防疫物資至美國紐約、舊金山、辛辛那提等國際城市。今年3月初AIT主席莫健來台時拜會侯友宜交流防疫經驗，3月底AIT臉書分享市長英文防疫影片。

5月8日侯友宜與AIT處長酈英傑會晤，新北市以地方政府角色與AIT合作，推動「台美防疫夥伴關係聯合聲明，包括落實「防疫醫療用品及設備的合作與交流」及「舉行科學家與專家聯合會議」2項工作。

由於國內疫情趨緩，侯友宜邀集防疫物資供應鏈上下游13家企業與酈英傑會面，將以行動協助產業與美方接軌，在後疫情時代帶動信心經濟。

▲▼美國在臺協會(AIT)與新北防疫物資供應鏈見面會，新北市長侯友宜向AIT處長酈英傑介紹新北市多家防疫產品公司所生產的防疫產品。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜感謝AIT處長酈英傑。（圖／記者湯興漢攝）

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